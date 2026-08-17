SuperEnalotto, la “magia di metà estate” fa sognare: lunedì 17 agosto jackpot a 210 milioni, il secondo più alto della storia

Il montepremi del SuperEnalotto continua la scalata e abbatte un altro traguardo storico. Come riporta Agipronews, per l’estrazione di lunedì 17 agosto, la sestina vincente metterà in palio un jackpot da record: 210,1 milioni di euro, il secondo più alto di sempre nella storia del gioco.
Superando la quota dei 209,1 milioni di euro, il jackpot scavalca ufficialmente il montepremi vinto il 13 agosto 2009 a Lodi. Quella vincita, realizzata da un singolo fortunato giocatore con una schedina da soli 2 euro, ha rappresentato per anni la vincita più alta del SuperEnalotto. Il primato assoluto appartiene però ai 371,1 milioni di euro assegnati nel febbraio 2023 attaverso la Bacheca dei Sistemi (un colpo da maestro suddiviso tra 90 vincitori in tutta Italia).
A distanza di diciassette anni, il concorso supera quell’iconico traguardo, proprio nel mese di agosto, che già in passato ha regalato gioie milionarie. Con l’appuntamento di lunedì 17 agosto, la tentazione di credere alla “magia di metà estate” si fa sempre più forte.
L’ultimo “6” risale infatti al maggio 2025, quando a Desenzano del Garda vennero vinti 35,4 milioni di euro. Da quel momento, la combinazione regina è rimasta blindata, alimentando un jackpot progressivo tra i più alti al mondo. RED/AgiproLast modified: Agosto 17, 2026