Progetto G.A.M.E. a Cascina, Rollo: «Chiarezza sui costi e risultati verificabili»

Written by Redazione• 2:08 pm• Cascina, Politica

Il capogruppo di Valori e Impegno Civico – LeD interviene sui 20mila euro regionali: «Servono educativa di strada stabile e controlli mirati».

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del capogruppo di Valori e Impegno Civico – LeD, Dario Rollo, sul progetto G.A.M.E. del Comune di Cascina, finanziato dalla Regione Toscana con 20.000 euro e da concludere entro il 30 novembre 2026.

Pubblicare il quadro economico, il calendario delle attività e gli obiettivi del progetto G.A.M.E., prevedendo una verifica dei risultati. È la richiesta di Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico – LeD, che solleva dubbi sull’efficacia dell’iniziativa finanziata con 20mila euro di risorse regionali e da concludere entro il 30 novembre.

Il progetto prevede educativa di strada, postazioni ludiche e incontri. Per Rollo, il tempo a disposizione rischia di essere insufficiente ad affrontare problemi complessi come degrado, conflitti e insicurezza.

«L’Amministrazione di centrosinistra lo presenta come un progetto innovativo, ma quali risultati concreti produrrà in così poco tempo? Non sono esplicitati, nella descrizione pubblica, obiettivi misurabili né un dettaglio dei costi. I cittadini hanno diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi», dichiara.

Il consigliere richiama le criticità segnalate nell’area del Monumento ai Caduti, nelle strade del centro, vicino alla stazione e nel cosiddetto “piano”, dove riferisce lamentele dei residenti per degrado e carenza di controlli. «La sicurezza riguarda tutta Cascina, non soltanto alcune piazze», sottolinea.

La proposta è affiancare un’educativa di strada continuativa, anche nelle ore serali, a controlli mirati della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine, distinguendo il sostegno alle persone in difficoltà dagli interventi contro gli illeciti.

«A chi ha bisogno di sostegno vanno offerte opportunità concrete; chi commette illeciti deve risponderne, con sanzioni e denunce quando previste dalla legge. Prevenzione e rispetto delle regole devono procedere insieme», afferma Rollo.

Il capogruppo chiede quindi trasparenza sull’impiego dei finanziamenti e una valutazione dei benefici per la cittadinanza: «Cascina ha bisogno di una strategia seria e duratura, capace di unire prevenzione, controlli e fermezza».

Last modified: Ottobre 16, 2026