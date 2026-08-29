Paolo Bianco: “Abbiamo voglia di riscattare la sconfitta contro il Padova”

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Il tecnico per la gara contro il Catanzaro recupera Angori, Coppola e Bonfanti. Out Moreo e Marras”

PISA – Alla vigilia della gara contro il Catanzaro il tecnico del Pisa, Paolo Bianco ha incontrato i giornalisti nella Sala Stampa “Passaponti” della Cetilar Arena.

di Giovanni Manenti

VOGLIA DI RISCATTO. “Arriviamo con la voglia di riscattare la sconfitta con il Padova anche se sono convinto che abbiamo ottenuto meno di quanto avremmo meritato, sapendo di trovare un avversario forte che viene anch’esso da una sconfitta, al termine di una settimana che è stata indubbiamente condizionata dal mercato ancora in corso che non facilita gli allenatori, ma questo è il regolamento“.

LA SITUAZIONE SQUADRA. “Per i convocati, sono recuperati Angori, Coppola e Bonfanti, mentre oltre a Scuffet e Moreo , non è a disposizione Pittarello che non giocherà indipendentemente dalla firma o meno in quanto non si è ancora allenato con la squadra e Marras che ha un infortunio muscolare che non si era palesato durante la partita“.

SUL CAMPIONATO. “Il fatto che il campionato abbia già dimostrato come non vi siano gare facili in quanto le squadre retrocesse si portano dietro le scorie di una delusione mentre le neopromosse hanno più entusiasmo, tipico della Serie B un torneo che ben conosco e che ho già vissuto anche l’anno scorso a Monza“

SU PETAGNA. “Domenica Petagna ha giocato tutta la partita, come non gli avveniva da tempo, ed ha dovuto stringere i denti e per domani, non essendoci sia Moreo che Pittarello, dovrà fare altrettanto. Sui cambi in corsa non sono in grado al momento di esprimermi perchè dipendono dall’andamento della gara“

SU CONFENTE. “Per quanto riguarda Confente, è ovvio che le responsabilità sono mie quando il portiere sbaglia, ma confermo la mia piena fiducia nel ragazzo, poiché ha le qualità che io pretendo in un estremo difensore, è quello di rischiare perché altrimenti non si cresce“

SU CORREIA E IL CENTROCAMPO. “Per quanto concerne il centrocampo Correia, è sicuramente un giocatore di spessore e da lui mi aspetto che possa far bene in entrambe le fasi, sia difensiva che offensiva, mentre per l’attacco è vero che i due esterni hanno più possibilità di andare al tiro, ma con il Padova anche Petagna ha avuto due buone occasioni, così come anche Vural e Ferrah sono stati pericolosi”

SUL CATANZARO. “Il Catanzaro, nonostante che cambi allenatore ogni anno, ha dimostrato all’esordio di aver mantenuto la stessa qualità dello scorso campionato. A Vicenza ha fatto una buona partita e non avrebbe meritato di perdere, avendo come punto di riferimento Iemmello che giocherebbe in qualsiasi squadra titolare“.

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Last modified: Agosto 29, 2026