Pisa – Catanzaro, ecco dove seguirla in tv e alla radio

Written by Redazione• 7:46 am• Pisa SC

PISA – Pisa – Catanzaro secondo appuntamento della stagione 2026/27 nel campionato di serie BKT, sarà trasmessa in diretta domenica 29 agosto (ore 21) sulle piattaforme a pagamento DAZN e Amazon Prime.

La telecronaca per DAZN sarà affidata ad Edoardo Testoni, mentre su LaBChannel (Prime e One Football) la telecronaca sarà a cura di Riccardo Morelli.

Flash della gara su Radio Rai (88.5 FM), Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) e Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa)

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.net, commento sul match, foto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Agosto 29, 2026