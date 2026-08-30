Written by Agosto 30, 2026 7:46 am Pisa SC

Pisa – Catanzaro, ecco dove seguirla in tv e alla radio

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PISAPisa – Catanzaro secondo appuntamento della stagione 2026/27 nel campionato di serie BKT, sarà trasmessa in diretta domenica 29 agosto (ore 21) sulle piattaforme a pagamento DAZN e Amazon Prime.

La telecronaca per DAZN sarà affidata ad Edoardo Testoni, mentre su LaBChannel (Prime e One Football) la telecronaca sarà a cura di Riccardo Morelli.

Flash della gara su Radio Rai (88.5 FM)Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa)

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.netcommento sul matchfoto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Agosto 29, 2026
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