Giorgio Gorgone: “Pisa squadra da prima fascia. Le partite vanno giocate e non e’ mai facile e scontato per nessuno!”

Written by Redazione• 2:34 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara dell’Arena Garibaldi fra Pisa e Catanzaro in programma domenica 30 Agosto alle ore 21 ha parlato in conferenza stampa il mister dei giallorossi calabresi Giorgio Gorgone. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale “La Nuova Calabria”

di Maurizio Ficeli

Sulla gara di Vicenza: “Ripartire dalle cose buone fatte e dagli errori,ma ripartire. Questo conta. L’obiettivo è dunque dare continuità agli aspetti positivi mostrati all’esordio e lavorare sugli errori che hanno inciso sul risultato finale“.

Riguardo al Pisa:. “Sicuramente nella prima fascia. Poi le partite vanno giocate e non è mai facile e scontato per nessuno“.

Sul sostegno dei tifosi giallorossi alla squadra: “È stato molto bello avere il sostegno di 700 tifosi.Per i vecchi una conferma, per i ragazzi nuovi una bella spinta, una dimostrazione concreta della passione che hanno per il Catanzaro“.

Le condizioni di Pecorino: “Ha fatto tutta la settimana in squadra, gestendolo un pò, dato che finora aveva lavorato pochissimo con la palla. L’importante è che in questo momento non si fermino per problemini. Poi la condizione, allenandosi in gruppo, salirà sicuramente”.

Sul neo acquisto Imperiale: “È un mancino, è dinamico, un giocatore che darà una mano al gruppo”.

Foto tratta da “La Nuova Calabria“

Last modified: Agosto 29, 2026