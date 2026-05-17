Written by Maggio 17, 2026 2:30 pm Pisa SC

Oscar Hiljemark: “Potevamo fare meglio: io, la squadra e la società. Il contratto dice che sono l’allenatore del Pisa”

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PISA – Il tecnico svedese Oscar Hiljemark commenta la sconfitta patita contro il Napoli, l’ottava sconfitta consecutiva.

“La squadra ha giocato con dignità rispetto alla settimana scorsa, i messaggi lanciati dai tifosi sono stati tanti. Io sono sotto contratto fino al 2027 e quindi sarà la società a decidere, io sono un professionista il mio contratto dice che sono l’allenatore del Pisa al momento”

“Potevamo fare sicuramente meglio, io, la società e la squadra, ma non è il giorno adatto per spiegare certe cose”.

“Quando perdi il calcio è lo sport più difficile, quando vinci lo sport più bello del mondo”.

Last modified: Maggio 17, 2026
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