Giovanni Di Lorenzo: “Bravi ad indirizzarla bene e vincerla. In futuro immagino un Napoli forte”

Written by Redazione• 2:21 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara di Pisa – Napoli, spondapartenopea si presenta in sala stampa il difensore Giovanni Di Lorenzo.

“Oggi abbiamo affrontato una squadra retrocessa, però che ci poteva dare del filo da torcere, però siamo stati bravi ad indirizzarla e a vincerla. Abbiamo conquistato la Champions e una Supercoppa e come dice il mister di portare la barca dritta fino alla fine. Nel momento più difficile siamo stati bravi a rimanere compatti e uscire bene da un brutto momento”.

“Per il prossimo anno cercheremo di essere competitivi, immagino un Napoli forte. Io per tre mesi sono stato fuori, tre mesi sono tanti, ma adesso mi sono ripreso e sto bene e spero di dare il mio contributo”

Last modified: Maggio 17, 2026