Antonio Conte: “Bravi a gestire bene i momenti difficili. La nostra Champions è meritata”

Written by Redazione• 2:46 pm• Pisa SC

PISA – Antonio Conte analizza il successo contro il Pisa e fa un escursus su quella che è stata la stagione del Napoli.

“Già dalla prima intervista a Dimaro dissi che sarebbe stata una stagione complessa, perchè sono stati portati undici nuovi giocatori, che dovevano entrare in simbiosi con il vecchio gruppo. Ci sono state alcune difficoltà di inserimento per alcuni giocatori ed al tempo stesso ci sono stati infortuni gravi che purtroppo sono capitati tutti insieme. Noi siamo stati bravi a gestire la situazione, grazie a chi si è fatto trovare pronto come Elmas e Vergara“.

“Le Curve nei nostri confronti ci hanno sostenuto e questa grande sinergia ci ha portato a festeggiare la Champions, dopo la grande delusione di Copenaghen, che ha portato strascichi durante la stagione. Inutile negarlo. Ma questo gruppo ha dimostrato di esserci e poter dare del filo da torcere a Inter, Milan e Juventus che partono sempre un metro avanti a noi“.

Last modified: Maggio 17, 2026