Nicolò Casale: “Oggi contava solo vincere”

Written by Antonio Tognoli• 8:54 pm• Pisa SC

PISA – A commentare la vittoria alla Cetilar Arena nel dopo gara si presenta Nicolò Casale, subentrato nel primo tempo all’infortunato Vitik. E’ il quarto cleen sheet per il Bologna nelle ultime quattro gare.

“Partita difficile, non era scontato vincere qua. Abbiamo ritrovato quella compatezza che ci mancava da un pò. Oggi contava vincere perchè ci crediamo ancora agganciare le squadre che ci precedono. Sono contento la vittoria ci regala due giorni di riposo che ci servono per ricaricarci in vista dei prossimi impegni. Questa vittoria ci dà la consapevolezza giusta per andare avanti.

Last modified: Marzo 2, 2026