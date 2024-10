Autolinee Toscane: nuove agevolazioni tariffarie per le tratte Pisa-Riglione e Pisa-San Piero a Grado

Scritto da admin• 4:34 pm• Attualità, Pisa

PISA- La giunta comunale ha approvato un nuovo schema di convenzione con Autolinee Toscane per le agevolazioni tariffarie sulle tratte Pisa-Riglione e Pisa-San Piero a Grado. Questa decisione è stata presa per mantenere le tariffe urbane per gli utenti, con un costo stimato di 26.950,00 euro all’anno.

«Finalmente – afferma l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli – abbiamo risolto la questione riguardante le tratte per Riglione e San Piero, che beneficeranno ora della tariffa urbana anziché di quella extraurbana. Abbiamo così affrontato le problematiche sorte durante il passaggio a un nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico».

Il contratto di trasporto pubblico locale prevedeva per l’Area Pisana un sistema di “urbano allargato”, con una suddivisione in zone e una tariffazione “ad anelli concentrici” che partiva dal centro città. Di conseguenza, il Comune di Pisa era stato escluso dalla tariffa urbana per le tratte Pisa-Riglione e Pisa-San Piero a Grado, che ora adotteranno le tariffe urbane.

Last modified: Ottobre 22, 2024