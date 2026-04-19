Pisa – Genoa, la presentazione della partita e le probabili formazioni

Written by Redazione• 11:38 am• Pisa SC

PISA – Torna dopo quasi 36 anni alla Cetilar Arena la sfida in massima serie tra Pisa e Genoa di scena questo pomeriggio domenica 19 aprile (ore 18). Un ultima speranza forse per il Pisa di Oscar Hiljemark per tornare in corsa per la salvezza in virtù di un calendario che vedrà di fronte ai nerazzurri nell’ordine Parma (al Tardini), Lecce (all’Arena) e Cremoense (allo Zini).

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Tre scontri salvezza, tre finali per chiudere una stagione che definire travagliata e difficile è un puro eufemismo, ma che sullo sfondo potrebbe riservare ancora qualcosa di positivo, per chiudere in maniera dignitosa questa annata. Per la prima volta forse, il tecnico svedese potrà farlo con la rosa quasi al completo eccezion fatta per Marin e Denoon, oltre a Lorran e Illing Junior ancora una volta non convocati per scelta tecnica, come annunciato da Hiljemark nella conferenza stampa della vigilia. Davanti a Semper ci saranno Calabresi, capitan Caracciolo e Canestrelli. Sugli esterni ballottaggio Leris-Tourè a destra con Angori confermato a sinistra. Sulla linea mediana conferme per Aebischer, Hojholt e Tramoni. In attacco potrebbe essere Durosinmi la spalla di Moreo nel 3-5-2 iniziale.

QUI GENOA. Il Genoa sarà seguito a Pisa da moltissimi tifosi che coloreranno di rossoblù il settore ospiti della Cetilar Arena. De Rossi dovrà rinunciare a tre elementi fondamentali a centrocampo per qualifica Ellertsson, Malinovskyi e Frendrup, oltre a Norton Cuffy e Cornet . Davanti a Leali ci saranno Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sabelli e Martin saranno schierati sulle fasce laterali. A centrocampo spazio a Masini, Messias e Baldanzi. In attacco il duo formato da Vitinha e Colombo.

PISA – GENOA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

PISA (3-5-2): 1 Semper; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 7 Leris, 20 Aebischer, 8 Hojholt, 10 Tramoni, 3 Angori; 32 Moreo, 17 Durosinmi. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 2 Bozhinov, 26 Coppola, 39 Albiol, 11 Cuadrado, 14 Akinsanmiro, 15 Tourè, 21 Vural, 35 Loyola, 36 Piccinini, 42 Bettazzi, 9 Meister, 21 Stengs, 81 Stojilkovic. All. Oscar Hiljemark.

GENOA (3-5-2):1 Leali ; 27 Marcandalli, 5 Ostigard, 22 Vasquez; 20 Sabelli, 10 Messias, 73 Masini, 8 Baldanzi, 3 Martin; 9 Vitinha, 29 Colombo. A disp. 16 Bijlow1 Leali, 39 Sommariva, 21 Ekhator, 13 Zatterstrom, 18 Ekuban, 4 Amorim, 34 Otoa, 40 Klisys, 14 Onana. All. Daniele De Rossi.

ARBITRO: Valerio Crezzini della sezione di Siena. Assistenti: Palermo-Miniutti. Quarto uomo: Colombo. VAR Camplone. AVAR Massa.

Nella foto sopra l’esultanza di Leris autore del pari dell’andata

Last modified: Aprile 19, 2026