Mobilità: la Linea 10 di Autolinee Toscana prolunga la corsa a Calambrone

PISA – La Giunta Comunale ha approvato il prolungamento della Linea 10 di Autolinee Toscane, che dal prossimo 23 febbraio non terminerà più la sua corsa a Tirrenia, in piazza Belvedere, ma raggiungerà l’abitato di Calambrone.

La decisione nasce dalla volontà dell’Amministrazione di rispondere alle istanze pervenute dai residenti della zona, un’area che negli ultimi anni ha visto una crescita significativa della popolazione stabile. In particolare, il provvedimento mira a risolvere le criticità segnalate dalle famiglie: il nuovo orario consentirà ai ragazzi che frequentano le scuole di usufruire di un collegamento diretto verso casa in orari più funzionali alle uscite pomeridiane, garantendo tempi di rientro più ragionevoli e sicuri. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì.

“Abbiamo lavorato con gli uffici e con Autolinee Toscane per rimodulare la Linea 10, partendo proprio dall’ascolto delle famiglie – dichiara l’assessore alla mobilità del Comune di Pisa, Massimo Dringoli. Molti genitori ci avevano segnalato le difficoltà degli studenti nel rientrare a casa dopo le lezioni. Con la corsa delle 14:30 che prosegue fino a Calambrone, i ragazzi potranno rientrare a casa in sicurezza con il mezzo pubblico, senza dover ricorrere all’auto privata. Si tratta di una sperimentazione che contiamo di rendere strutturale: monitoreremo i dati di affluenza, ma la priorità resta quella di garantire parità di servizi a tutti i nostri concittadini, riducendo le distanze tra il centro, il litorale e le altre realtà del nostro territorio”.

“Questo servizio aggiuntivo – commenta Luca Barsaglini direttore servizio dipartimento nord AT-Autolinee Toscane – testimonia ulteriormente come il confronto quotidiano fra la nostra azienda e l’ amministrazione comunale di Pisa sia finalizzato a aumentare la mobilità collettiva così da ridurre il traffico privato, fornendo un servizio di trasporto pubblico su gomma sempre più rispondente alle esigenze dei clienti”.

Il nuovo servizio. La sperimentazione prenderà il via il prossimo 23 febbraio e proseguirà fino al 3 maggio 2026. Al termine di questo primo periodo di prova, l’Amministrazione valuterà i dati sull’affluenza per confermare il servizio in modo stabile fino alla fine dell’anno.

Il prolungamento della Linea 10 a Calambrone sarà attivo dal lunedì al venerdì con partenza dal capolinea di Pisa – Sesta Porta alle ore 14:30. Per garantire la continuità del collegamento anche in senso inverso, è stata inoltre prevista una corsa di rientro: il bus ripartirà infatti da Calambrone verso Pisa alle ore 15:18, assicurando così una maggiore frequenza di transito anche nella fascia oraria pomeridiana.

