Messa in sicurezza idraulica della frazione di Filettole, l’appello del Comune di Vecchiano alla Regione Toscana per un altro lotto del lavoro al Rio Rotina

Written by admin• 1:33 pm• Vecchiano, Attualità

FILETTOLE – Un appello alla Regione Toscana da parte del Comune di Vecchiano per chiedere un nuovo finanziamento in tema di Difesa del Suolo per rendere ancora più sicura la frazione di Filettole dal punto di vista del rischio idrogeologico, inerente la questione del Rio Rotina.

“Il nuovo finanziamento necessario si aggira intorno a 1 milione di euro di importo ed è fondamentale per completare gli interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d’acqua, per la rimozione e la riduzione del rischio garantendone la funzionalità idraulica e di contribuire ulteriormente al drenaggio a valle delle acque meteoriche il bacino del Fosso Rotina, scolmandone la portata eccedente, nonché servire il bacino del fosso San Maurizio, generando una riqualificazione più ampia dello scolo idraulico di una parte della frazione di Filettole”, spiega il Sindaco Massimiliano Angori.

“Il primo lotto dei lavori di riqualificazione idraulica del Fosso Rotina a Filettole, finalizzati alla sicurezza della scuola primaria Casella, sono stati ultimati, con un cantiere da 427mila euro” aggiunge l’Assessore alla Protezione Civile, Luca Spinesi. “Il nuovo lotto dell’opera, quindi, andrebbe ad inserirsi in un contesto di interventi più ampio per la sistemazione idraulica di Filettole, già realizzata in parte.

Le criticità dell’abitato di Filettole derivano in larga parte dai deflussi provenienti dal Fosso Rotina, oltre che dai contributi provenienti dai Fossi di S.Maurizio. Per garantire in sicurezza il passaggio del Rotina attraverso il centro abitato della frazione, la nostra struttura tecnica Comunale ha individuato come principale direttrice di scolo Via della Pace. A tal proposito, è utile tenere conto che risulterà necessaria la realizzazione di un canale a valle di essa, che costituirà la via preferenziale di allontanamento delle acque da Filettole”, conclude Spinesi.

Last modified: Febbraio 14, 2026