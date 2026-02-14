Libertà di informazione a rischio, Sigfrido Ranucci al Circolo della Stampa di Pisa

Written by admin• 11:47 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Appuntamento il 23 febbraio dalle ore 17 al CineClub Arsenale

PISA – Il Circolo della Stampa di Pisa ha organizzato in collaborazione con il Cineclub Arsenale un incontro con Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione tv Report in onda su Raitre, per parlare della libertà di stampa in Italia sempre meno tutelata.

L’appuntamento intitolato: “Minacce, intimidazioni, querele temerarie: libertà di stampa sotto attacco”, si terrà il 23 febbraio dalle 17 nella sala grande in vicolo Scaramucci 2 e trasmesso in diretta nelle sale Sammartino. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’iniziativa, dopo una breve presentazione del presidente del Circolo della Stampa di Pisa Antonio Scuglia, avrà la forma di un dialogo tra lo stesso Ranucci, e Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, e Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine regionale toscano dei giornalisti.

Partendo dall’attentato del 16 ottobre scorso, con un ordigno fatto esplodere sotto l’auto del giornalista davanti casa, saranno commentati i vari tentativi di comprimere la libertà di stampa, come le querele temerarie e i tentativi di censurare le inchieste scomode, spesso anche da parte di figure istituzionali. Non mancheranno, infine, i riferimenti agli argomenti di strettissima attualità, compreso quelli sollevati dalle inchieste di Report e i riferimenti alla produzione letteraria di Ranucci come “La scelta” e l’ultimo “Navigare senza paura”.

Ranucci sarà anche a disposizione, in collaborazione con la Libreria Ghibellina di Pisa, per il firma-copie dei suoi libri dalle 16,30 alle 17 e dalle 18,30 fino alle 19. Poi partirà alla volta di Firenze per salire alle 21 sul palco del Teatro Verdi con il suo spettacolo “Diario di un Trapezista”.

