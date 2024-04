Mister Alberto Aquilani: “Chiediamo scusa ai tifosi. Mi prendo le mie responsabilità”

Scritto da admin• 5:34 pm• Pisa SC

PISA – “C’è solo da chiedere scusa ai tifosi che ci hanno seguito a Brescia e a quelli che erano a casa”. Queste le dure parole di mister Alberto Aquilani nel dopo gara di Brescia – Pisa.

dì Maurizio Ficeli

“Mi prendo le mie responsabilità, cerchiamo di ripartire, una partita così brutta non ce la aspettavamo. Oggi è una batosta. Capiamo che dobbiamo trottare forte. Lo schiaffo di oggi ci serva per reagire. I tre gol presi oggi sono veramente brutti. Bisogna lavorare di piu. Non mi aspettavo questa prestazione, dopo la partita straordinaria con il Palermo. È inspiegabile!!”.

