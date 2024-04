Giovanni Corrado: “Prestazione non all’altezza dei valori tecnici di questa squadra”

Scritto da admin• 5:30 pm• Pisa SC

PISA – Dopo la brutta sconfitta a Brescia arrivano le parole del direttore generale Giovanni Corrado.

di Maurizio Ficeli

“Non siamo contenti, non è stata una prestazione all’altezza dei valori tecnici di questa squadra, ed è stata una brutta partita. In termini di prestazioni abbiamo perso pur facendo belle partite, oggi è stata brutta anche la prestazione. La partita con il Palermo è stata vinta dalla squadra, oggi è stata persa dalla squadra. È stato un incidente di percorso che deve restare tale. Questo deve dare la rabbia giusta per reagire. Questa squadra ha valori umani e tecnici e lo ha dimostrato”.

