Un convegno molto partecipato sui valori dello Sport al San Rossore Sport Village

Pisa, Attualità, Sport

PISA – Nell’ambito della Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace, indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in accordo con il CIO (Comitato Olimpico Internazionale), anche il “San Rossore Sport Village” ha voluto fornire il suo contributo, organizzando presso la sua struttura un Convegno al mattino di sabato 6 aprile 2024, avente per tema “Il Valore dello Sport” ed al quale, brillantemente condotto dalla giornalista di 50Canale Chiara Cini, hanno partecipato i due Campioni pisani di Atletica Leggera Anna Bongiorni e Daniele Meucci, oltre all’Assessore allo Sport del Comune di Pisa (nonché anch’essa ex atleta) Frida Scarpa ed i Proff. Giovanni Santarelli e Simone Casarosa, fisioterapisti della Casa di Cura San Rossore.

di Giovanni Manenti

E’ stata pertanto l’occasione per un’analisi a tutto tondo di quanto lo Sport aiuti nella crescita, oltre che fisica, anche mentale, dei giovani, attraverso le esperienze dei singoli atleti presenti e professionali dei citati medici, fornendo altresì adeguati consigli a coloro che intendano dedicarsi all’attività sportiva, sottolineando le difficoltà, i sacrifici e le rinunce a cui debbano sottoporsi per arrivare ai vertici delle diverse Discipline, dovendo purtroppo evidenziare come su certi fronti l’Italia sia un Paese culturalmente arretrato, laddove si pensi in particolare come vi siano ancora molti docenti che rimangono l’attività sportiva nociva per lo Studio, una tesi clamorosamente smentita proprio stamattina, visto che Frida Scarpa è laureata in Giurisprudenza, Anna Bongiorni in Medicina e Daniele Meucci in Ingegneria, ma tant’è.

Disponibilissimi come non mai a rispondere alle domande della conduttrice come di alcuni fra il pubblico presente, alla fine dell’interessante dibattito “i tre Moschettieri” si sono concessi ricordando, da parte dell’Assessre allo Sport Frida Scarpa: “Per i ragazzi praticare Sport rappresenta un’Agenzia educativa che contribuisce ad una formazione sia sotto il profilo del rispetto di stili di vita sani per il benessere psico-fisico con una corretta alimentazione che, come spesso ricordo, per quanto riguarda lo spirito di sacrificio, l’etica del lavoro ed il superamento del fallimento e degli ostacoli, insegnando ad andare oltre a quelli che sono i propri limiti, ragion per cui lo Sport rappresenta senza dubbio uno strumento a cui approcciarsi sin da piccoli per poi ritrovare anche in altri campi della vita quotidiana le attività che abbiamo svolto e superato all’interno di quel grande contenitore che è lo Sport“.

Le fa eco Anna Bongiorni, ponendo da parte sua l’accento sul valore del rispetto: “A mio avviso rappresenta uno dei valori più importanti che lo Sport può rappresentare, specialmente verso l’avversario ed il diverso, ma anche per il lavoro fatto dagli altri, in quanto dietro ad ogni risultato sportivo, grande o piccolo che sia, vi è sempre un grande sacrificio, oltre a promuovere quelli che sono gli stili di vita più sani, ovvero fare attività motoria, ma anche stare lontani da quelli che sono gli abusi di fumo ed alcool, come abbiamo avuto modo di evidenziare in questa giornata che ritengo importantissima per aver dato valore a tutto quello che noi facciamo ogni giorno“.

Sacrifici e rinunce, dunque, ma che non si potrebbero affrontare, precisa Daniele Meucci: “Un approccio all’attività sportiva che non parta dall’entusiasmo e dalla passione, a cui deve aggiungersi, specie per i ragazzi che vi si avvicinano per la prima volta, una fondamentale componente costituita dal divertimento, come ricordo sempre a tutti coloro che me lo chiedono, che è l’unico modo per riuscire a sopportare le difficoltà che fanno parte di qualsiasi attività, amatoriale o agonistica che sia“.

Nessuna può meglio spiegare come l’aver praticato attività sportiva sia stato di aiuto alle successive conquiste nel campo lavorativo che l’attuale Assessore Frida Scarpa, la quale ha sottolineato: “Lo Sport mi ha in questo senso dato tutto, ovvero un metodo di vita ed un’attitudine mentale che poi uno riesce a trasportare anche negli altri campi che deve necessariamente affrontare ad attività agonistica conclusa, come lo studio, la professione e l’avventura che ho deciso di intraprendere adesso, ragion per cui mi sento in dovere di lanciare il messaggio sull’importanza dello Sport come applicazione, abnegazione e spirito di sacrificio, valori che risultano quanto mai utili anche negli altri ambiti della vita“.

Ovviamente diversa la situazione di Anna Bongiorni e Daniele Meucci in quanto ancora in attività, ma mentre per quest’ultimo è ancora difficile sapere “cosa farà da grande”, avendo la Laurea in Ingegneria che può aprire diversi orizzonti, la bionda velocista pisana ha sicuramente le idee un po’ più chiare, ricordando peraltro: “In realtà non sia poi così lontana dall’intraprendere quella che sarà la mia seconda vita, essendomi laureata in Medicina nel 2019 ed ora avverto l’esigenza di seguire quello che sarà il mio Corso di specializzazione, per il quale non mi dispiacerebbe restare nel Mondo dello Sport, tant’è che sto prendendo in considerazione questa ipotesi che mi consentirebbe anche di ridurre il dispiacere della conclusione dell’attività agonistica“.

Last modified: Aprile 6, 2024