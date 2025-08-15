Medhi Leris: “Finalmente sono tornato, dobbiamo farci trovare pronti per le prime gare ufficiali. C’è tanta voglia di fare bene”

Written by admin• 1:18 pm• Pisa SC

PISTOIA – Una delle note liete dell’amichevole del “Melani” di Pistoia pareggiata dal Pisa per 1-1 è sicuramente il rientro sul terreno di gara dopo l’infortunio di Medhi Leris subentrato nella ripresa a Tourè, che ha parlato attraverso i canali della società nerazzurra nel dopo gara.

“Finalmente dopo tanto tempo sono tornato in campo, sono felicissimo, tanta gente mi è stata vicina. Adesso dobbiamo mettere la testa alla prima partita ufficiale della stagione. Vogliamo fare molto bene quest’anno e quindi già dalla prima partita dovremo essere pronti“.

Leris in azione con il Palermo lo scorso anno (foto Roberto Cappello)

