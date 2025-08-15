Rememories Party anni 90 in Piazza Viviani a Marina di Pisa

Written by admin• 5:22 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa

MARINA DI PISA – E’ tutto pronto per Rememories Party anni 90, lo show musicale con la migliore dance e progressive anni 90. Venerdì 15 agosto in Piazza Viviani a Marina di Pisa, ingresso gratuito.

Sul palco si alterneranno DJ pronti a farvi tornare indietro nel tempo per farvi ballare e cantare senza sosta a ritmo di: Blue degli Eiffel 65, “The Rhythm of the Night” dei Corona, “What Is Love” di Haddaway, “Rhythm is a Dancer” degli Snap!, “Be My Lover” dei La Bouche, “Children” di Robert Miles, “Freed from Desire” di Gala, “L’Amour Toujours” di Gigi D’Agostino, “Better Off Alone” di Alice Deejay, “Sandstorm” di Darude, e “Believe” di Cher e molte altre.

Dalle 21.30 spazio a DJ Bizio Mix, Francesco Bix, Roby-D, Clock, Genny Joy e Niki The Voice.

Durante la serata saranno lanciati alcuni gadgets

