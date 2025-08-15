Interruzione Idrica a Ghezzano per un guasto temporaneo

Written by admin• 11:43 am• Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

GHEZZANO – A causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di San Giuliano Terme, venerdì 15 agosto sono in corso forti abbassamenti di pressione e temporanee mancanze d’acqua in tutta la frazione di Ghezzano.

I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione.

Per limitare i disagi agli utenti, è stato allestito un punto per il rifornimento idrico sostitutivo in via Vicarese, nei pressi del supermercato Lidl. Il ripristino del servizio, al momento è previsto per le ore 20

