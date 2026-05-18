Staffoli, completato il rinnovo della rete idrica in via Livornese: investimento da 350mila euro

Written by Redazione• 2:59 pm• Santa Croce sull'Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO- Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di Acque per il rinnovo e il potenziamento della rete idrica in via Livornese a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull’Arno. Con i collegamenti finali e l’attivazione delle nuove condotte entra così in funzione una infrastruttura pensata per migliorare efficienza e affidabilità del servizio.

L’intervento, avviato a gennaio e realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha interessato circa 300 metri di rete, nel tratto compreso tra via delle Pinete e via Foscolo, sostituendo una condotta ormai deteriorata che negli anni aveva registrato diversi guasti.

Le vecchie tubazioni sono state rimpiazzate con una nuova linea in ghisa sferoidale, materiale più resistente e durevole. Il maggiore diametro delle condotte consentirà inoltre un miglioramento delle prestazioni della rete, aumentando portata e pressione dell’acqua.

L’opera, dal valore complessivo di circa 350mila euro, punta a risolvere le criticità della precedente infrastruttura garantendo benefici concreti: riduzione delle perdite, maggiore continuità del servizio e una gestione più efficiente della risorsa idrica.

Restano da completare alcune opere accessorie. Gli asfalti definitivi saranno realizzati nelle prossime settimane, una volta conclusa la fase di assestamento del terreno.

Last modified: Maggio 18, 2026