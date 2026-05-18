Martedì 19 maggio chiusura di un tratto di via Volpi davanti al CNR per lavori urgenti da parte di Acque

PISA – Dopo il guasto verificatosi nella giornata di lunedì 18 maggio, si è reso necessario l’intervento di Acque per ripristinare le tubazioni dell’acquedotto che scorrono lungo via Volpi, la strada che collega la rotatoria di Largo Monasterio alla nuova rotatoria “Lepri” del CNR (davanti alla pasticceria Jolly).
Per permettere lo svolgimento dei lavori da parte di Acque, nella giornata di martedì 19 maggio dalle ore 8.30 fino al termine dei lavori, ed eventualmente anche di mercoledì 20 maggio in caso si verificassero complicazioni, in via Volpi è disposta la chiusura al transito veicolare della corsia di marcia dalla Rotatoria “Lepri” alla rotatoria “Monasterio” e la chiusura al transito veicolare della corsia centrale secondo il senso di marcia dalla rotatoria “Monasterio” alla rotatoria “Lepri”.
Quindi le auto che provengono dalla direzione San Giuliano Terme non potranno percorrere la via Volpi verso la rotatoria di Largo Monasterio (ovvero verso via Garibaldi) perché la strada sarà interrotta di fronte alla pasticceria Jolly, mentre le auto che vengono da via Garibaldi potranno percorrere la via Volpi verso San Giuliano Terme su un’unica carreggiata, quella esterna, mentre quella più centrale rimarrà chiusa al traffico.Last modified: Maggio 18, 2026