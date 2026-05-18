Written by Redazione• 6:49 pm• Pisa, Sport

PISA – Grande successo per l’Italian Karate Open Toscana 2026, svoltosi il 17 maggio 2026, al Palazzetto dello Sport “Sergio Carlesi” di Pisa, dove si è svolta una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori educativi promossi dalle arti marziali.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose associazioni sportive provenienti da diverse città italiane, con atleti di tutte le età impegnati nelle competizioni di karate Kata e Kumite, oltre a momenti dedicati ad altre discipline sportive e attività dimostrative.

Durante la manifestazione si sono svolti: gare di karate, gara al sacco di Kick Boxing, esibizioni di boxe, circuito gioco sport dedicato ai bambini, esibizioni di difesa personale, spettacoli di danza e swing a cura della Swingin’up Academy

La giornata ha rappresentato un importante momento di aggregazione sportiva e sociale, coinvolgendo atleti, famiglie, tecnici, arbitri e volontari in un clima di amicizia, rispetto e partecipazione.

Un ringraziamento particolare va all’Assessore allo Sport Frida Scarpa, al Senatore e Presidente Nazionale ASI Claudio Barbaro, al Responsabile Nazionale Karate ASI Francesco Pappalardo, ad Aldo Cherubini, all’Associazione Nazionale Polizia di Stato Pisa, alla Misericordia di Pisa e al Dott. Nicola Iavagnilio per il sostegno e la collaborazione dimostrati.

Importante anche il contributo organizzativo del Comitato Comunale ASI Pisa, con il supporto di Claudia Pisanti – Presidente del Comitato Comunale ASI Pisa, Riccardo Tognetti – Vice Presidente, Gianpaolo Mazzoli – Consigliere, Marzia Simili e di tutti i volontari che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione.

“Vedere il palazzetto pieno di ragazzi, famiglie e società sportive unite dalla passione per lo sport è stata la soddisfazione più grande” – ha dichiarato Mario Pisanti, Dirigente Nazionale ASI e promotore dell’evento.

L’Italian Karate Open Toscana si conferma così una manifestazione capace di unire sport, educazione, inclusione e territorio, con l’obiettivo di crescere ulteriormente nelle prossime edizioni.

Last modified: Maggio 18, 2026