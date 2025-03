Luca D’Angelo: “Gara più importante per noi che per il Pisa”

Written by admin• 1:39 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia dell’importante gara fra Spezia e Pisa in programma allo stadio Alberto Picco domenica marzo alle ore 15 ,ha parlato in conferenza stampa il tecnico degli aquilotti ed ex nerazzurro Luca D’Angelo. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale “Citta della Spezia”.

di Maurizio Ficeli

Sulla partita. “È molto importante, uno scontro diretto. Dobbiamo recuperare dei punti, forse è più importante per noi che per loro .L’importante è che la squadra sia presente emotivamente. L’aspetto mentale è determinante, poi in una partita di calcio ci sono mille fattori ma il giusto dosaggio di energie positive, che non devono essere eccessive per non farsi schiacciare, deve far vedere la nostra bravura. Abbiamo anche giocatori esperti e confido anche in loro”.

Gli anni trascorsi nella città della Torre Pendente. “È un tragitto che ho percorso per tanti anni lì, cinque anni, un posto dove mi hanno trattato molto bene e dove mi hanno voluto bene. Ora me ne vorranno un po’ meno perché sono l’allenatore dello Spezia (ride, ndr), dove si sta creando la stessa situazione. Ho un bellissimo rapporto con società e tifosi, ma c’è una partita da giocare e c’è da pensare solo a questo”.

Gli obiettivi iniziali. “Entrambe le squadre stanno facendo benissimo, la base di partenza però era un po’ diversa. Noi eravamo accreditati come una squadra che doveva salvarsi. Il Pisa sta facendo meglio di noi, visto che ha più punti, ma partiva da una base più importante, si sapeva avrebbe lottato per le zone play-off. Gli vanno fatti i complimenti perché stanno facendo molto bene, dopo l’andata si vedeva che avremmo fatto un campionato importante ma non pensavo che saremmo arrivati ad uno scontro diretto di questo genere”.

Degli’Innocenti out. “A parte i giocatori che sappiamo sono fuori da tempo come Sarr e Soleri, gli altri hanno recuperato e vedremo che minutaggio avranno Nagy ed Elia, che sono quelli che tornano da infortuni importanti. Duccio non sarà della partita”.

Scelte. “Rachid può giocare, vediamo. Lapadula sta molto bene, si è allenato fitto in queste settimane. Farà parte della partita, vedremo se dall’inizio a partita in corso, ma è molto importante per noi”.

Sul “Picco”pieno di pubblico:“Sono molto felice che lo stadio sia sempre pieno. Penso che i tifosi notino in noi una voglia di fare la partita con grande impegno e questo viene ripagato con la presenza. Domani sarà bellissimo giocare con tanta gente, l’augurio che mi faccio è che si possa assistere ad una bellissima partita e che ci sia grande tranquillità sugli spalti, senza problemi. La partita è importantissima, ma va giocata solo in campo fisicamente. Sugli spalti bisogna spingere con cori, bandiere e sfottò, ma solo così. Conosco entrambe le tifoserie e so quanto amore e passione abbiano. Questo deve essere riversato a livello di tifo e basta”.

Sul Pisa: “È una squadra forte, va affrontata con la giusta mentalità e l’abbiamo preparata nella maniera più consona dal punto di vista mentale. Sappiamo sia importante, ma sappiamo anche che sarà difficile ma possiamo vincere. Non so che aspettarmi, ma a prescindere dal modulo del Pisa sappiamo quali sono le loro caratteristiche. Dovremo essere bravi a prendere le giuste contromisure per limitarli al meglio”. E in chiusura una battuta, proprio legata al suo passato al Pisa: come migliorare quella stagione e come fare tesoro degli insegnamenti ricevuti? “Innanzitutto bisogna andare a tu per tu col portiere e tirare più basso di come fece Puscas, che prese la traversa e poi ci vuole tempo per costruire le cose, noi abbiamo accelerato questo processo perché stiamo facendo molto bene e domani ci sarà una partita che può determinare molto del nostro cammino per questo campionato”,

Luca D’Angelo (foto tratta dal portale Città della Spezia

