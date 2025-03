Inaugurati i “Giardini 8 marzo” e “Via 8 marzo” a San Giuliano Terme

Written by admin• 2:45 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Sabato 8 marzo a San Giuliano Terme della sono state svelate le targhe di “Via 8 Marzo” e dei “Giardini 8 Marzo”, in località La Fontina nella frazione di Ghezzano.

Intervenuti il sindaco Matteo Cecchelli, la presidente del consiglio comunale con delega alle pari opportunità Elisa Pistelli, l’assessora alla cultura Angela Pisano e il presidente della sezione Anpi di San Giuliano Terme Stefano Pecori, insieme alle bambine e ai bambini della scuola primaria “Morroni” che hanno intonato l’inno d’Italia e portati i poster a tema Giornata internazionale della donna. Presenti inoltre il vicesindaco Francesco Corucci e gli assessori Filippo Pancrazzi e Candida Pugliese Durante l’iniziativa si è tenuta la benedizione del parroco di Ghezzano don Alessio Lenzarini.

Nell’area verde attrezzata intitolata alla ricorrenza internazionale per i diritti della donna sono stati presentati i tre alberi di mimosa, che produce il fiore che fu lanciato come simbolo della ricorrenza nella seconda metà degli anni ’40 da tre donne che venivano dall’esperienza della lotta partigiana: la madre costituenti Teresa Mattei, Rita Montagnana e Teresa Noce.

“Come Amministrazione comunale siamo impegnati tutti i giorni per diffondere ai nostri cittadini l’importanza di impegnarsi e combattere a favore dei diritti della donna – affermano Cecchelli, Pisano e Pistelli –. Sono tante le occasioni di celebrazione nel nostro territorio come in tutta Italia ma, purtroppo, dobbiamo constatare oggi più che mai che questi diritti sono messi in discussione: questo non è accettabile e non dobbiamo abbassare la guardia. A maggior ragione l’inaugurazione di due luoghi che rimangono “scolpiti” nella toponomastica ci danno il senso di un messaggio di impegno permanente nel rispetto dei diritti delle donne e per il raggiungimento di una piena parità. Preme anche ricordare come i giardini siano parte integrante di un’area pubblica attrezzata, un luogo di aggregazione che oggi, in più al già grande valore sociale, prende un significato ancor più forte anche grazie agli alberi di mimosa, per i quali ringraziamo l’assessore Pancrazzi e l’ufficio ambiente comunale. Le iniziative del Marzo delle donne a San Giuliano Terme va avanti per tutto il mese con le iniziative nelle scuole ed altri appuntamenti pubblici. Lo spettacolo “Non sarò mai tua: Artemisia Gentileschi e Franca Viola” tenutosi in sala del Consiglio comunale, in collaborazione con l’associazione culturale Il gabbiano e Le beffe teatro, ha avuto una bella risposta di pubblico, come è stato bello vedere stamani le persone assistere a questo importante appuntamento”.

Il presidente Anpi Pecori ha ricordato come “stiamo attraversando tempi molto difficili, tempi di guerra, di forti tensioni internazionali e sociali, ma anche se la situazione è complessa ed angosciante non dobbiamo perdere di vista i diritti sociali e civili; la storia italiana ci ricorda come le maggiori battaglie per i diritti delle donne, che poi sono state conquiste per tutta la società, abbiano raggiunto i più importanti risultati negli anni ’70, con il diritto al divorzio e all’aborto, quando il Paese era in preda all’instabilità, in cui il terrorismo e la lotta armata condizionavano pesantemente la vita politica e della società italiana e fu proprio in quei momenti che si riuscirono a concretizzare l’attuazione di una parte importante della nostra Costituzione repubblicana: attuarla significa riempire degnamente la vita di ognuno di noi”.

Last modified: Marzo 9, 2025