Da martedì 11 marzo a Vecchiano tante novità sui rifiuti. Ecco lo Sportello Geofor ed il Centro di Raccolta Ecomobile

Nuove modalità per il ritiro di Sfalci e Potature

VECCHIANO – Da martedì 11 di marzo 2025 novità in tema rifiuti con l’apertura dello Sportello Geofor, arrivo del mini Centro di Raccolta Ecomobile, ritiro di piccole quantità di “Amianto” e nuova modalità di ritiro di Sfalci e Potature.

Martedì 11 marzo 2025 apertura dello “SPORTELLO GEOFOR” sul territorio che, momentaneamente, avrà sede nei locali del Circolo Arci di Nodica “Vasca Azzurra” in via del Serchio e sarà aperto inizialmente nei giorni di martedì dalle 08.30 alle 12.30 e venerdì dalle 14.00 alle 18.00. Questo nuovo punto di contatto si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia da parte di Geofor e Retiambiente e quindi di tutti i comuni, allo scopo di ottimizzare i servizi ambientali.

Lo “Sportello Geofor” nasce quindi con l’obiettivo di migliorare le informazioni ed i servizi al cittadino, offrendo un punto di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani.

Nello specifico allo sportello si potranno attivare i seguenti servizi:

a) Ritirare “a consumo” la fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche

b) Fornitura mastelli e sacchi per i nuovi utenti domestici

c) Richiedere informazioni e/o attivazioni del servizio di consegna e ritiro dei sacchi viola per i pannolini/pannoloni

d) Richiedere informazioni e/o modulistica, comprese le procedure operative, per attivare il servizio di micro raccolta amianto

e) Richiedere informazioni e/o modulistica per attivare la pratica di compostaggio domestico

f) Richiedere informazioni per attivare il servizio di raccolta “Sfalci e potature” attivo da settembre 2025

Per le utenze deboli, o con difficoltà particolari sarà possibile segnalare la situazione all’Ufficio ambiente alla mail ambiente@comune.vecchiano.pisa.it o chiamando il numero 391 1223523 e richiedere modalità alternative di consegna dei sacchi.

Venerdì 14 marzo 2025 farà il suo debutto a Vecchiano in via della Libertà dalle 08.00 alle 12.20, eccezionalmente perché poi sarà presente ogni primo venerdì del mese. l’ECOMOBILE, un mini Centro di Raccolta, su ruote, che si sposterà nelle frazioni in periodi dell’anno particolari e sarà in grado di ricevere modiche quantità di rifiuti non conferibili alla raccolta domiciliare Porta a Porta.

Questo nuovo servizio di prossimità, che per questo anno avrà un carattere sperimentale e testerà il gradimento della cittadinanza, sarà sicuramente di aiuto ai cittadini per la raccolta differenziata.

L’”Ecomobile” sarà presente nei seguenti luoghi:

– nella frazione di Vecchiano – Via della Libertà il primo venerdì di ogni mese per tutto l’anno (12 servizi l’anno);

– nella frazione di Avane – Piazza Giosuè Carducci il secondo e quarto martedì dei mesi di maggio e ottobre dalle 8.00 alle 10.00 (4 servizi l’anno);

– nella frazione di Filettole – Largo Tofani il secondo e quarto martedì dei mesi di maggio e ottobre dalle 10.20 alle 12.20 (4 servizi l’anno);

– nella frazione di Nodica – Piazza Ferrari il primo e terzo giovedì dei mesi di maggio e ottobre dalle 8.00 alle 10.00 (4 servizi l’anno);

– nella frazione di Migliarino – Via Fucini nel parcheggio della Pubblica Assistenza il primo e terzo giovedì dei mesi di maggio e ottobre dalle 10.20 alle 12.20 (4 servizi l’anno);

Le utenze domestiche potranno conferire i seguenti rifiuti:

– oli vegetali racchiusi in bottiglie di plastica sigillate (come olio da cucina per cottura o conservazione)

– lampade e tubi al neon

– vernici in barattoli e bombolette spray

– toner e cartucce

– stampanti

– pile e batterie

– piccoli elettrodomestici (radio cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori)

– farmaci scaduti

– vecchi indumenti o calzature

Servizio “a richiesta” di MICRO RACCOLTA AMIANTO che il Comune di Vecchiano ha attivato con una Delibera di Giunta e d’intesa con Retiambiente Spa/Geofor Spa, allo scopo di migliorare la gestione dei rifiuti urbani nonché offrire risposte e opportunità alla cittadinanza.

Il servizio consente, alle sole utenze domestiche iscritte nei ruoli TARI ed in regola con i pagamenti del tributo, l’auto-rimozione di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto (quantità massime: 30 mq per pannelli, lastre piane e/o ondulate, 500 litri per serbatoi per acqua e 300 kg per altri manufatti come canne fumarie, cappe, ecc…). Questi materiali, tettoie in eternit, serbatoi e canne fumarie, potranno essere rimossi direttamente dall’utente mediante un kit dedicato e seguendo le procedure operative, per poi essere pronti per il ritiro da parte del soggetto incaricato dello smaltimento, il gestore del servizio integrato dei rifiuti (Retiambiente Spa/Geofor Spa/). Il tutto avverrà senza alcun costo per il cittadino che ne ha fatto richiesta nei limiti di massimo tre chiamate l’anno.

L’ultima novità riguarda il rifiuto “SFALCI E POTATURE” che, da settembre 2025, non sarà più conferito con sacchi e fascine ma utilizzando il bidone. Questo servizio “a richiesta” attivo solo per le utenze domestiche non si baserà più sulla prenotazione ma semplicemente su un passaggio calendarizzato quattordicinale da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti (Retiambiente Spa/Geofor Spa/).

“Nuovi servizi che presuppongono un cambio di abitudini, ma che sono pensati per facilitare la raccolta e il conferimento sempre più differenziato. Sappiamo bene tutti quanto i rifiuti siano argomento ostico, del resto nel nome un destino, ma sappiamo bene quanto i rifiuti e la loro gestione sia importante per la salubrità e il decoro dei nostri luoghi e dell’ambiente in generale. Questi cambiamenti hanno come obiettivo proprio il miglioramento della raccolta cercando di aiutare le persone a farla in modo corretto e a differenziare di più e meglio per accorciare la distanza che ci conduce alla costruzione di una raccolta personalizzata e ad una tariffa puntuale, dove chi produce più rifiuti più paga“, affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessora all’Ambiente Mina Canarini.

