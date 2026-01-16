L’Effemeride Pisana del 16 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:03 am• Pisa, Attualità, Cultura

Venerdì 16 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:48 e tramonta alle 17:05, le ore di luce solare sono 9 e 17 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 325mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Santi Berardo, Ottone, Pietro, Accursio e Adiuto, protomartiri dell’Ordine dei Frati Minori

† Marrakech, Marocco, 16 gennaio 1220

Berardo, Otone, Pietro, Accursio e Adiuto furono i primi missionari inviati da San Francesco nelle terre dei Saraceni. Giunti nella Spagna, sprezzanti del pericolo, cominciarono a predicare la fede di Cristo nelle Moschee. Condotti dinanzi al Sultano e imprigionati, e poi trasferiti in Marocco con l’ordine di non predicare più il nome di Cristo, continuarono con estremo coraggio ad annunciare il Vangelo. Per questo furono crudelmente torturati e, infine, decapitati il 16 gennaio 1220 per ordine del principe dei Mori. All’annuncio del glorioso martirio, san Francesco esclamò: “Ora posso dire con sicurezza di avere cinque Frati Minori”. Furono canonizzati dal papa francescano Sisto IV nel 1481.

Oggi è il giorno di:

Giorno internazionale del fetish

Giornata internazionale del cibo hot and spicy

La citazione del giorno:

Quel che al mondo ascolta più stupidaggini è forse un quadro da museo. (Edmund e Jules de Goncourt)

E’ accaduto il 16 gennaio nel mondo:

27 a.C. – Ottaviano ottiene il titolo di augusto dal Senato romano

1120 – Concilio di Nablus, assemblea di prelati e nobili del Regno crociato di Gerusalemme, nella quale furono stabilite le prime leggi scritte del regno. Voti monastici dei Cavalieri templari dinanzi al patriarca di Gerusalemme Gormond de Picquigny

1547 – In Russia viene incoronato zar Ivan il Terribile

1581 – Il Parlamento inglese mette fuori legge la Chiesa Cattolica Romana

1605 – La prima edizione di El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (libro primo del Don Chisciotte della Mancia), di Miguel de Cervantes, viene pubblicata a Madrid

1909 – La spedizione di Ernest Shackleton trova il Polo Sud Magnetico

1916 – Nasce l’Associazione Scouts Cattolici Italiani

1919 – Il XVIII emendamento – che autorizza il Proibizionismo – viene approvato dal Congresso degli Stati Uniti. Entrerà in vigore l’anno seguente, il 16 gennaio 1920

1920 – Entra in vigore negli USA il Proibizionismo

1934 – Italo Balbo sbarca a Tripoli in veste di nuovo Governatore della Libia

1938 – Memorabile concerto di Benny Goodman alla Carnegie Hall, con Gene Krupa alla batteria. Il pezzo finale è Sing, sing, sing (scritta da Louis Prima), che diventerà uno Standard jazz

1945 – Adolf Hitler si trasferisce nel suo bunker sotterraneo, il cosiddetto Führerbunker

1957 – Il Cavern Club apre a Liverpool

1969 – Lo studente cecoslovacco Jan Palach si dà fuoco in Piazza San Venceslao a Praga

1977 – I Fratelli Marx vengono introdotti nella Motion Picture Hall of Fame

1979 – Lo Scià Mohammed Reza Pahlevi lascia l’Iran e si rifugia in Egitto

1991 – Italia: nasce Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1 (si tratta della prima testata giornalistica di Fininvest e Mediaset)

1992 – Funzionari governativi e ribelli di El Salvador firmano gli Accordi di pace di Chapultepec, a Città del Messico, che pongono fine a 12 anni di guerra civile costata almeno 75.000 morti

1994 – Italia: il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro scioglie le Camere; finisce così la Prima Repubblica

1998 – La NASA annuncia che John Glenn ritornerà nello spazio con un volo dello Space Shuttle Discovery nell’ottobre di quell’anno

1999 – Viene lanciato Pinterest

2002 – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite stabilisce all’unanimità un embargo sulle armi e il congelamento dei beni di Osama bin Laden, Al-Qaida, e dei Talebani restanti

2003 Lo Space Shuttle Columbia decolla per la missione STS-107 che sarà la sua ultima. Il Columbia si disintegrerà in fase di rientro 16 giorni dopo Viene varata la legge anti-fumo dal parlamento italiano; questa legge impedisce di fumare negli spazi pubblici

2006 – Ellen Johnson Sirleaf giura come presidente della Liberia: è la prima donna eletta a diventare un capo di Stato in Africa

2023 – Dopo 30 anni di latitanza viene arrestato il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro

La frase del giorno di Frate Indovino:

La starna vecchia non fa il nido in piazza



Nati il 16 gennaio:

VITTORIO ALFIERI

Poeta italiano

α 16 gennaio 1749 ω 8 ottobre 1803

JOHN CARPENTER

Regista statunitense

α 16 gennaio 1948

ANDRÉ MICHELIN

Imprenditore e inventore francese

α 16 gennaio 1853 ω 4 aprile 1931

MARIO TOBINO

Scrittore, poeta e psichiatra italiano

α 16 gennaio 1910 ω 11 dicembre 1991

Deceduti il 16 gennaio:

GINA LOLLOBRIGIDA

Attrice italiana

α 4 luglio 1927 ω 16 gennaio 2023

DAVID LYNCH

Regista statunitense

α 20 gennaio 1946 ω 16 gennaio 2025

ARTURO TOSCANINI

Direttore d’orchestra italiano

α 25 marzo 1867 ω 16 gennaio 1957

