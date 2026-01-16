L’Effemeride Pisana del 16 gennaio 2026

Venerdì 16 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:48 e tramonta alle 17:05, le ore di luce solare sono 9 e 17 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 325mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
Santi Berardo, Ottone, Pietro, Accursio e Adiuto, protomartiri dell’Ordine dei Frati Minori
† Marrakech, Marocco, 16 gennaio 1220
Berardo, Otone, Pietro, Accursio e Adiuto furono i primi missionari inviati da San Francesco nelle terre dei Saraceni. Giunti nella Spagna, sprezzanti del pericolo, cominciarono a predicare la fede di Cristo nelle Moschee. Condotti dinanzi al Sultano e imprigionati, e poi trasferiti in Marocco con l’ordine di non predicare più il nome di Cristo, continuarono con estremo coraggio ad annunciare il Vangelo. Per questo furono crudelmente torturati e, infine, decapitati il 16 gennaio 1220 per ordine del principe dei Mori. All’annuncio del glorioso martirio, san Francesco esclamò: “Ora posso dire con sicurezza di avere cinque Frati Minori”. Furono canonizzati dal papa francescano Sisto IV nel 1481.
Oggi è il giorno di:
Giorno internazionale del fetish
Giornata internazionale del cibo hot and spicy
La citazione del giorno:
Quel che al mondo ascolta più stupidaggini è forse un quadro da museo. (Edmund e Jules de Goncourt)
E’ accaduto il 16 gennaio nel mondo:
- 27 a.C. – Ottaviano ottiene il titolo di augusto dal Senato romano
- 1120 – Concilio di Nablus, assemblea di prelati e nobili del Regno crociato di Gerusalemme, nella quale furono stabilite le prime leggi scritte del regno. Voti monastici dei Cavalieri templari dinanzi al patriarca di Gerusalemme Gormond de Picquigny
- 1547 – In Russia viene incoronato zar Ivan il Terribile
- 1581 – Il Parlamento inglese mette fuori legge la Chiesa Cattolica Romana
- 1605 – La prima edizione di El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (libro primo del Don Chisciotte della Mancia), di Miguel de Cervantes, viene pubblicata a Madrid
- 1909 – La spedizione di Ernest Shackleton trova il Polo Sud Magnetico
- 1916 – Nasce l’Associazione Scouts Cattolici Italiani
- 1919 – Il XVIII emendamento – che autorizza il Proibizionismo – viene approvato dal Congresso degli Stati Uniti. Entrerà in vigore l’anno seguente, il 16 gennaio 1920
- 1920 – Entra in vigore negli USA il Proibizionismo
- 1934 – Italo Balbo sbarca a Tripoli in veste di nuovo Governatore della Libia
- 1938 – Memorabile concerto di Benny Goodman alla Carnegie Hall, con Gene Krupa alla batteria. Il pezzo finale è Sing, sing, sing (scritta da Louis Prima), che diventerà uno Standard jazz
- 1945 – Adolf Hitler si trasferisce nel suo bunker sotterraneo, il cosiddetto Führerbunker
- 1957 – Il Cavern Club apre a Liverpool
- 1969 – Lo studente cecoslovacco Jan Palach si dà fuoco in Piazza San Venceslao a Praga
- 1977 – I Fratelli Marx vengono introdotti nella Motion Picture Hall of Fame
- 1979 – Lo Scià Mohammed Reza Pahlevi lascia l’Iran e si rifugia in Egitto
- 1991 – Italia: nasce Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1 (si tratta della prima testata giornalistica di Fininvest e Mediaset)
- 1992 – Funzionari governativi e ribelli di El Salvador firmano gli Accordi di pace di Chapultepec, a Città del Messico, che pongono fine a 12 anni di guerra civile costata almeno 75.000 morti
- 1994 – Italia: il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro scioglie le Camere; finisce così la Prima Repubblica
- 1998 – La NASA annuncia che John Glenn ritornerà nello spazio con un volo dello Space Shuttle Discovery nell’ottobre di quell’anno
- 1999 – Viene lanciato Pinterest
- 2002 – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite stabilisce all’unanimità un embargo sulle armi e il congelamento dei beni di Osama bin Laden, Al-Qaida, e dei Talebani restanti
- 2003
- Lo Space Shuttle Columbia decolla per la missione STS-107 che sarà la sua ultima. Il Columbia si disintegrerà in fase di rientro 16 giorni dopo
- Viene varata la legge anti-fumo dal parlamento italiano; questa legge impedisce di fumare negli spazi pubblici
- 2006 – Ellen Johnson Sirleaf giura come presidente della Liberia: è la prima donna eletta a diventare un capo di Stato in Africa
- 2023 – Dopo 30 anni di latitanza viene arrestato il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro
La frase del giorno di Frate Indovino:
La starna vecchia non fa il nido in piazza
VITTORIO ALFIERI
α 16 gennaio 1749 ω 8 ottobre 1803
JOHN CARPENTER
α 16 gennaio 1948
ANDRÉ MICHELIN
Imprenditore e inventore francese
α 16 gennaio 1853 ω 4 aprile 1931
MARIO TOBINO
Scrittore, poeta e psichiatra italiano
α 16 gennaio 1910 ω 11 dicembre 1991
GINA LOLLOBRIGIDA
α 4 luglio 1927 ω 16 gennaio 2023
DAVID LYNCH
α 20 gennaio 1946 ω 16 gennaio 2025
ARTURO TOSCANINI
Direttore d’orchestra italiano
α 25 marzo 1867 ω 16 gennaio 1957
