Joao Pedro fa marcia indietro: “Grazie Pisa, ma sto bene qui”

Written by admin• 7:01 am• Pisa SC

PISA – Sembrava ormai un arrivo imminente quello dell’ex attaccante del Cagliari Joao Pedro. L’attaccante attualmente in forza alla squadra messicana dell’Atletico San Luis dopo un primo accordo con i nerazzurri fa sapere tramite i suoi canali social di stare bene in Messico.

“Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. In questo momento però sono felice qui ed é una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà“.

Last modified: Gennaio 16, 2026