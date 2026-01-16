Written by Gennaio 16, 2026 7:01 am Pisa SC

Joao Pedro fa marcia indietro: “Grazie Pisa, ma sto bene qui”

PISA – Sembrava ormai un arrivo imminente quello dell’ex attaccante del Cagliari Joao Pedro. L’attaccante attualmente in forza alla squadra messicana dell’Atletico San Luis dopo un primo accordo con i nerazzurri fa sapere tramite i suoi canali social di stare bene in Messico.

Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. In questo momento però sono felice qui ed é una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà“.

