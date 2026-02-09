Lavori sulla rete idrica a Crespina Lorenzana: sospensione dell’acqua giovedì 12 febbraio

CRESPINA LORENZANA – Acque informa che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Crespina Lorenzana, giovedì 12 febbraio, dalle 8.30 alle 12.00, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua:
- in tutta la località Lavoria
- a Cenaia nelle vie De Gasperi, Fermi, Togliatti, Toscanini e Zavagno
Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato a venerdì 13 febbraio, con le stesse modalità.
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti è disponibile il numero verde 800 983 389.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Febbraio 9, 2026