Il Ghezzano vince il derby con l’IES Pisa

Pisa (lunedì, 9 febbraio 2026) — A parte la Pallacanestro Valdera che ha già disputato e perso il suo incontro e il Basket Ponsacco che ha giocato il 5 febbraio ma di cui non è pervenuto il risultato, due partite si sono disputate il 6 febbraio, alcune il 7, alcune l’otto ed una si disputerà il 12. Questi giorni di spezzatino cestitstico vedranno protagoniste tutte le squadre pisane di basket.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati e le classifiche aggiornate:
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
IV giornata di ritorno
|Scuola Basket Arezzo
|72-66
|Etrusca San Miniato
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
III giornata di ritorno
|JP Bellaria
|61-59
|Valdicornia Basket
|Libertas Lucca
|65-53
|CUS Pisa
|Cest. Audace Pescia
|70-79
|Castelfranco Frogs
|Basket Calcinaia
|76-58
|CMB Carrara
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
III giornata di ritorno
|Libertas Montale
|73-35
|Pallacanestro Valdera
|La Crocetta San Miniato
|46-41
|Bottegone Bk Junior
|Pallacanestro San Miniato
|65-72
|Folgore Fucecchio sq.B
|Bellaria Cappuccini
|NP
|NBA Altopascio
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
III giornata di ritorno
|Piombino BC
|49-76
|Basket Ponsacco
|Sport IES Pisa
|60-74
|GMV Ghezzano
|Fortezza Team Livorno
|109-69
|Etrusca San Miniato sq.B
|Dream Basket Pisa
|73-53
|Basket Volterra
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
VI giornata di ritorno
|Basket Pomarance
|NP
|Invictus Livorno sq.B
|CUS Pisa sq.B
|NP
|Don Bosco Livorno sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
VI giornata di ritorno
|Basket Calcinaia sq.B
|NP
|CMB Pietrasanta Basket
|Pallacanestro Valdera
|NP
|Audax carrara
|Isotopi Valdera
|NP
|Pallacanestro Massa
|12/2, 21:15
|Vicopisano Basket 2011
|Castelfranco Frogs sq.B
