Il Ghezzano vince il derby con l’IES Pisa

Pisa (lunedì, 9 febbraio 2026) — A parte la Pallacanestro Valdera che ha già disputato e perso il suo incontro e il Basket Ponsacco che ha giocato il 5 febbraio ma di cui non è pervenuto il risultato, due partite si sono disputate il 6 febbraio, alcune il 7, alcune l’otto ed una si disputerà il 12. Questi giorni di spezzatino cestitstico vedranno protagoniste tutte le squadre pisane di basket.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati e le classifiche aggiornate:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

IV giornata di ritorno

Scuola Basket Arezzo72-66Etrusca San Miniato

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

III giornata di ritorno

JP Bellaria61-59Valdicornia Basket
Libertas Lucca65-53CUS Pisa
Cest. Audace Pescia70-79Castelfranco Frogs
Basket Calcinaia76-58CMB Carrara

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

III giornata di ritorno

Libertas Montale73-35Pallacanestro Valdera
La Crocetta San Miniato46-41Bottegone Bk Junior
Pallacanestro San Miniato65-72Folgore Fucecchio sq.B
Bellaria CappucciniNPNBA Altopascio

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

III giornata di ritorno

Piombino BC49-76Basket Ponsacco
Sport IES Pisa60-74GMV Ghezzano
Fortezza Team Livorno109-69Etrusca San Miniato sq.B
Dream Basket Pisa73-53Basket Volterra

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

VI giornata di ritorno

Basket PomaranceNPInvictus Livorno sq.B
CUS Pisa sq.BNPDon Bosco Livorno sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

VI giornata di ritorno

Basket Calcinaia sq.BNPCMB Pietrasanta Basket
Pallacanestro ValderaNPAudax carrara
Isotopi ValderaNPPallacanestro Massa
12/2, 21:15Vicopisano Basket 2011Castelfranco Frogs sq.B

Info tratte da www.playbasket.it

Last modified: Febbraio 9, 2026
