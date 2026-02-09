Il Ghezzano vince il derby con l’IES Pisa

Written by Leonardo Miraglia• 12:26 pm• Pisa, Sport, Sport Home page

Pisa (lunedì, 9 febbraio 2026) — A parte la Pallacanestro Valdera che ha già disputato e perso il suo incontro e il Basket Ponsacco che ha giocato il 5 febbraio ma di cui non è pervenuto il risultato, due partite si sono disputate il 6 febbraio, alcune il 7, alcune l’otto ed una si disputerà il 12. Questi giorni di spezzatino cestitstico vedranno protagoniste tutte le squadre pisane di basket.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati e le classifiche aggiornate:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

IV giornata di ritorno

Scuola Basket Arezzo 72-66 Etrusca San Miniato

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

III giornata di ritorno

JP Bellaria 61-59 Valdicornia Basket Libertas Lucca 65-53 CUS Pisa Cest. Audace Pescia 70-79 Castelfranco Frogs Basket Calcinaia 76-58 CMB Carrara

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

III giornata di ritorno

Libertas Montale 73-35 Pallacanestro Valdera La Crocetta San Miniato 46-41 Bottegone Bk Junior Pallacanestro San Miniato 65-72 Folgore Fucecchio sq.B Bellaria Cappuccini NP NBA Altopascio

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

III giornata di ritorno

Piombino BC 49-76 Basket Ponsacco Sport IES Pisa 60-74 GMV Ghezzano Fortezza Team Livorno 109-69 Etrusca San Miniato sq.B Dream Basket Pisa 73-53 Basket Volterra

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

VI giornata di ritorno

Basket Pomarance NP Invictus Livorno sq.B CUS Pisa sq.B NP Don Bosco Livorno sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

VI giornata di ritorno

Basket Calcinaia sq.B NP CMB Pietrasanta Basket Pallacanestro Valdera NP Audax carrara Isotopi Valdera NP Pallacanestro Massa 12/2, 21:15 Vicopisano Basket 2011 Castelfranco Frogs sq.B

Info tratte da www.playbasket.it

Last modified: Febbraio 9, 2026