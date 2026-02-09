Sciapi e Bagnoli primi capocannonieri in tutte le categorie di LND per le squadre pisane

Written by Febbraio 9, 2026 11:52 am Calcio dilettanti

Pisa (lunedì, febbraio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 9 febbraio dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Eccellenza, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Marco GiordaniFratres Perignano 201912II
Nicola CornacchiaSan Giuliano7 (3)VII
Francesco Di PaolaSan Giuliano6VIII

Promozione, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco15 (3)I
Eneri TarajMobilieri Ponsacco12II

Prima Categoria, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20167III

Prima Categoria, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Andrea FaraoniSan Miniato9 (1)III
Vittorio FiumalbiBellaria Cappuccini7V
Pietro MoriStella Rossa7VI

Prima Categoria, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Mirko MoriGeotermica13 (1)III
Francesco Cacciapuoti Selvatelle11IV
Niccolò CardiniPecciolese8VI
Matteo FondelliPomarance8VII
Vincenzo PassalacquaPomarance8VIII
Davide BorgioliAcciaiolo Calcio7IX
Francesco NassiGeotermica7X

Seconda Categoria, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio14I
Fabio MelaniCrespina Calcio12II
Marco PuccioniCapanne Calcio 198911 (2)III
Alessandro VentavoliAtletico Cascina9 (1)IV
Mario BuhneCorazzano9 (2)V
Eugenio SkhurtiLa Corte9 (2)VI
Tommaso Castagna Atletico Cascina9 (4)VII
Alessio MorettiCrespina Calcio 8VIII
Gregorio LombardiCrespina Calcio8IX
Alessandro SalvatoreSanta Maria a Monte8X

Seconda Categoria, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Luca CiardelliTerricciola 19758 (2)VI
Marco CiardelliTerricciola 19756X

Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Samuele RosatoPonteginori 192914 (1)I
Jones BohuamSan Frediano Calcio13II
Nicolò CappelliniSporting Volterra12 (6)III
Gabriele GianniniGolena d’Arno11IV
Thierno Birahim SyllaNuova Popolare CEP11V
Emanuele FiumicelliLajatico11 (2)VI
Luca GuerriniMontefoscoli Calcio9VII
Sandro CavalliniMontefoscoli Calcio 9VIII
Mirko NastasiGolena d’Arno9 (1)IX
Nicola FegatilliMontefoscoli Calcio9 (2)X

Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 200515 (6)I
Claudio PajaSantacroce Calcio12 (5)II
Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra9III
Kevin KercikuCastel del Bosco9 (2)IV
Marco VannozziAtletico Le Melorie9 (3)VI
Andrea BrogiVia di Corte8VII
Claudio CiummeiLa Borra8VIII
Lorenzo BeggiZambra San Vico7X

Terza Categoria, Livorno girone unico

Filippo LoizzoMonteverdi 20069 (1)V

Terza Categoria, Lucca girone B

Lorenzo MontanelliPappiana8X

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Febbraio 9, 2026
