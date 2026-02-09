Sciapi e Bagnoli primi capocannonieri in tutte le categorie di LND per le squadre pisane

Pisa (lunedì, febbraio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 9 febbraio dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.
di Leonardo Miraglia
Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.
Eccellenza, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Marco Giordani
|Fratres Perignano 2019
|12
|II
|Nicola Cornacchia
|San Giuliano
|7 (3)
|VII
|Francesco Di Paola
|San Giuliano
|6
|VIII
Promozione, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Lorenzo Sciapi
|Mobilieri Ponsacco
|15 (3)
|I
|Eneri Taraj
|Mobilieri Ponsacco
|12
|II
Prima Categoria, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Michael Ghelardoni
|Calci 2016
|7
|III
Prima Categoria, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Andrea Faraoni
|San Miniato
|9 (1)
|III
|Vittorio Fiumalbi
|Bellaria Cappuccini
|7
|V
|Pietro Mori
|Stella Rossa
|7
|VI
Prima Categoria, girone D
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Mirko Mori
|Geotermica
|13 (1)
|III
|Francesco Cacciapuoti
|Selvatelle
|11
|IV
|Niccolò Cardini
|Pecciolese
|8
|VI
|Matteo Fondelli
|Pomarance
|8
|VII
|Vincenzo Passalacqua
|Pomarance
|8
|VIII
|Davide Borgioli
|Acciaiolo Calcio
|7
|IX
|Francesco Nassi
|Geotermica
|7
|X
Seconda Categoria, girone G
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Marco Collecchi
|San Prospero Navacchio
|14
|I
|Fabio Melani
|Crespina Calcio
|12
|II
|Marco Puccioni
|Capanne Calcio 1989
|11 (2)
|III
|Alessandro Ventavoli
|Atletico Cascina
|9 (1)
|IV
|Mario Buhne
|Corazzano
|9 (2)
|V
|Eugenio Skhurti
|La Corte
|9 (2)
|VI
|Tommaso Castagna
|Atletico Cascina
|9 (4)
|VII
|Alessio Moretti
|Crespina Calcio
|8
|VIII
|Gregorio Lombardi
|Crespina Calcio
|8
|IX
|Alessandro Salvatore
|Santa Maria a Monte
|8
|X
Seconda Categoria, girone H
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Luca Ciardelli
|Terricciola 1975
|8 (2)
|VI
|Marco Ciardelli
|Terricciola 1975
|6
|X
Terza Categoria Pisa, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Samuele Rosato
|Ponteginori 1929
|14 (1)
|I
|Jones Bohuam
|San Frediano Calcio
|13
|II
|Nicolò Cappellini
|Sporting Volterra
|12 (6)
|III
|Gabriele Giannini
|Golena d’Arno
|11
|IV
|Thierno Birahim Sylla
|Nuova Popolare CEP
|11
|V
|Emanuele Fiumicelli
|Lajatico
|11 (2)
|VI
|Luca Guerrini
|Montefoscoli Calcio
|9
|VII
|Sandro Cavallini
|Montefoscoli Calcio
|9
|VIII
|Mirko Nastasi
|Golena d’Arno
|9 (1)
|IX
|Nicola Fegatilli
|Montefoscoli Calcio
|9 (2)
|X
Terza Categoria Pisa, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Alessandro Bagnoli
|Ponte a Elsa 2005
|15 (6)
|I
|Claudio Paja
|Santacroce Calcio
|12 (5)
|II
|Serigne Saliou Mbaye
|Stella Azzurra
|9
|III
|Kevin Kerciku
|Castel del Bosco
|9 (2)
|IV
|Marco Vannozzi
|Atletico Le Melorie
|9 (3)
|VI
|Andrea Brogi
|Via di Corte
|8
|VII
|Claudio Ciummei
|La Borra
|8
|VIII
|Lorenzo Beggi
|Zambra San Vico
|7
|X
Terza Categoria, Livorno girone unico
|Filippo Loizzo
|Monteverdi 2006
|9 (1)
|V
Terza Categoria, Lucca girone B
|Lorenzo Montanelli
|Pappiana
|8
|X
tutte le info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Febbraio 9, 2026