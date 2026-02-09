Sciapi e Bagnoli primi capocannonieri in tutte le categorie di LND per le squadre pisane

Written by Leonardo Miraglia• 11:52 am• Calcio dilettanti

Pisa (lunedì, febbraio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 9 febbraio dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Eccellenza, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Marco Giordani Fratres Perignano 2019 12 II Nicola Cornacchia San Giuliano 7 (3) VII Francesco Di Paola San Giuliano 6 VIII

Promozione, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Lorenzo Sciapi Mobilieri Ponsacco 15 (3) I Eneri Taraj Mobilieri Ponsacco 12 II

Prima Categoria, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Michael Ghelardoni Calci 2016 7 III

Prima Categoria, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Andrea Faraoni San Miniato 9 (1) III Vittorio Fiumalbi Bellaria Cappuccini 7 V Pietro Mori Stella Rossa 7 VI

Prima Categoria, girone D

Nome Squadra Reti segnate Posizione Mirko Mori Geotermica 13 (1) III Francesco Cacciapuoti Selvatelle 11 IV Niccolò Cardini Pecciolese 8 VI Matteo Fondelli Pomarance 8 VII Vincenzo Passalacqua Pomarance 8 VIII Davide Borgioli Acciaiolo Calcio 7 IX Francesco Nassi Geotermica 7 X

Seconda Categoria, girone G

Nome Squadra Reti segnate Posizione Marco Collecchi San Prospero Navacchio 14 I Fabio Melani Crespina Calcio 12 II Marco Puccioni Capanne Calcio 1989 11 (2) III Alessandro Ventavoli Atletico Cascina 9 (1) IV Mario Buhne Corazzano 9 (2) V Eugenio Skhurti La Corte 9 (2) VI Tommaso Castagna Atletico Cascina 9 (4) VII Alessio Moretti Crespina Calcio 8 VIII Gregorio Lombardi Crespina Calcio 8 IX Alessandro Salvatore Santa Maria a Monte 8 X

Seconda Categoria, girone H

Nome Squadra Reti segnate Posizione Luca Ciardelli Terricciola 1975 8 (2) VI Marco Ciardelli Terricciola 1975 6 X

Terza Categoria Pisa, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Samuele Rosato Ponteginori 1929 14 (1) I Jones Bohuam San Frediano Calcio 13 II Nicolò Cappellini Sporting Volterra 12 (6) III Gabriele Giannini Golena d’Arno 11 IV Thierno Birahim Sylla Nuova Popolare CEP 11 V Emanuele Fiumicelli Lajatico 11 (2) VI Luca Guerrini Montefoscoli Calcio 9 VII Sandro Cavallini Montefoscoli Calcio 9 VIII Mirko Nastasi Golena d’Arno 9 (1) IX Nicola Fegatilli Montefoscoli Calcio 9 (2) X

Terza Categoria Pisa, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 2005 15 (6) I Claudio Paja Santacroce Calcio 12 (5) II Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra 9 III Kevin Kerciku Castel del Bosco 9 (2) IV Marco Vannozzi Atletico Le Melorie 9 (3) VI Andrea Brogi Via di Corte 8 VII Claudio Ciummei La Borra 8 VIII Lorenzo Beggi Zambra San Vico 7 X

Terza Categoria, Livorno girone unico

Filippo Loizzo Monteverdi 2006 9 (1) V

Terza Categoria, Lucca girone B

Lorenzo Montanelli Pappiana 8 X

