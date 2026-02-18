Lavori della Provincia di Pisa sulla Sp31: da venerdì 20 a lunedì 23 viabilità interdetta al traffico per consentire il proseguimento degli interventi

CASCINA – Proseguono i lavori a cura della Provincia di Pisa sulla Sp 31 nel Comune di Cascina, immediatamente al di fuori del centro abitato di Via di Corte.
“Da venerdì 20 febbraio alle 14.30 e fino alle 6.00 di lunedì 23 febbraio si renderà necessaria la completa chiusura al traffico della viabilità per eseguire interventi di manutenzione ai giunti di dilatazione del ponte. Per la collocazione dell’opera e la sua limitata larghezza, l’intervento dovrà esser eseguito in condizioni di completa chiusura al traffico“, spiega il Presidente Massimiliano Angori.
“Le lavorazioni, insieme ai lavori già in corso sulla pavimentazione, completeranno la regolarizzazione del piano stradale per il tratto, concludendo la prima tranche di interventi. Da lunedi 23 febbraio, quando la viabilità sarà riaperta al traffico, sarà attivato il doppio senso di marcia per un paio di settimane. Da li, condizioni meteo permettendo, si lavorerà agli interventi per la messa a punto del tappeto di usura. Ricordo che si tratta di interventi del valore complessivo di 1 milione di euro“, conclude Angori.Last modified: Febbraio 18, 2026