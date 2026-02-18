Olimpiadi 2040. Trapani (PD): “Toscana pronta. Pisa faccia la sua parte, subito”

Written by admin• 5:12 pm• Pisa, Politica

PISA – “L’appoggio del presidente Eugenio Giani ad ospitare in Toscana ed altre regioni le Olimpiadi del 2040 è una notizia importante e una sfida che condivido pienamente: chiama in causa le nostre città e le nostre province, ma parla anche al resto d’Italia. È un’occasione concreta per mettere insieme sport, infrastrutture e sviluppo, con un modello diffuso e sostenibile che valorizzi i territori”, afferma Matteo Trapani Consigliere PD.

“Anche la provincia di Pisa può essere protagonista: abbiamo competenze, spazi e una vocazione sportiva che ci consentono di candidarci ad ospitare più discipline – dalla scherma agli sport equestri e ad altre specialità – dentro un progetto regionale serio, coordinato e credibile. Sarebbe un orgoglio per i cittadini e un’opportunità di crescita sociale, sportiva ed economica”.

“Per questo rinnovo la richiesta che avevo già avanzato nel 2023 al sindaco Michele Conti: Pisa deve appoggiare con chiarezza questa proposta e attivarsi insieme a Regione, CONI e Governo perché il percorso parta bene e in tempi rapidi. Non basta ‘dire sì’: serve lavorare da subito, con atti e impegni verificabili”, conclude Trapani.

