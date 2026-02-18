Written by Febbraio 18, 2026 5:12 pm Pisa, Politica

Olimpiadi 2040. Trapani (PD): “Toscana pronta. Pisa faccia la sua parte, subito”

HomePisa, PoliticaOlimpiadi 2040. Trapani (PD): “Toscana pronta. Pisa faccia la sua parte, subito”

PISA – “L’appoggio del presidente Eugenio Giani ad ospitare in Toscana ed altre regioni le Olimpiadi del 2040 è una notizia importante e una sfida che condivido pienamente: chiama in causa le nostre città e le nostre province, ma parla anche al resto d’Italia. È un’occasione concreta per mettere insieme sport, infrastrutture e sviluppo, con un modello diffuso e sostenibile che valorizzi i territori”, afferma Matteo Trapani Consigliere PD.

Anche la provincia di Pisa può essere protagonista: abbiamo competenze, spazi e una vocazione sportiva che ci consentono di candidarci ad ospitare più discipline – dalla scherma agli sport equestri e ad altre specialità – dentro un progetto regionale serio, coordinato e credibile. Sarebbe un orgoglio per i cittadini e un’opportunità di crescita sociale, sportiva ed economica”.

Per questo rinnovo la richiesta che avevo già avanzato nel 2023 al sindaco Michele Conti: Pisa deve appoggiare con chiarezza questa proposta e attivarsi insieme a Regione, CONI e Governo perché il percorso parta bene e in tempi rapidi. Non basta ‘dire sì’: serve lavorare da subito, con atti e impegni verificabili”, conclude Trapani.

Last modified: Febbraio 18, 2026
Previous Story
Lavori della Provincia di Pisa sulla Sp31: da venerdì 20 a lunedì 23 viabilità interdetta al traffico per consentire il proseguimento degli interventi
Next Story
A Pisa il convegno su Università e Meritocrazia del Partito Liberaldemocratico

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti