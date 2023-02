La Festa di Carnevale 2023 presso gli impianti sportivi del CUS Pisa

Scritto da admin• 11:39 am• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Anche il CUS Pisa si maschera. L’appuntamento presso gli impianti sportivi di Via Chiarugi, 5 a Pisa, con la Festa di Carnevale 2023 è per mercoledì 22 febbraio a partire dalle ore 17 per giocare e divertirsi tutti insieme e mascherati al PalaCus e al PalaGeodetica, con tutti i gruppi dei corsi del Cus Junior.

La richiesta è di portare stelle filanti e coriandoli per colorare l’ambiente e alcune vivande che rappresentino la Vostra cultura.

Potranno partecipare alla festa di carnevale anche il gruppo dei bambini che in genere non hanno il corso il mercoledì.

Alla fine della giornata sarà premiata la maschera più bella. Vi aspettiamo numerosi!!!

Per info e maggiori informazioni 351.2688485 oppure scrivere a polidisciplinari@cuspisa.it

Last modified: Febbraio 14, 2023