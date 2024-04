La disfida comica tra Pisa e Livorno al Teatro Nuovo di Pisa

Scritto da admin• 11:10 am• Pisa, Attualità, Spettacolo, Tutti

PISA – Domenica 14 aprile alle ore 17 al Teatro Nuovo di Pisa, si terrà una divertente sfida tra Pisa e Livorno, ispirata alle rivalità dei tempi antichi ma solo a colpi di risate.

I paladini delle due città rivali saliranno sul palco per gareggiare in sonetti, barzellette, stornelli, canzoni e scenette, tutto tratto dalla tradizione dialettale delle rispettive città.

Per Pisa si esibiranno Lorenzo Gremigni, Leonardo Ferri e Fabiano Cambule del Crocchio Goliardi Spensierati, mentre i “cugini” livornesi della “Combriccola” saranno Aldo Corsi, Franco Bocci e Enrico Faggioni con la sua chitarra. Ad aggiungere solennità alla disfida, ci saranno “padrini” d’eccezione: Sandro Andreini per Livorno e Atos Davini per Pisa, celebre maschera della “Sora ‘Olomba” e attore nella serie “I delitti del Barlume”.

L’evento avrà anche una finalità benefica: l’intero ricavato sarà devoluto alla prevenzione oncologica attraverso la Fondazione ANT, con Pietro Augello come Delegato per la delegazione pisana. La Fondazione ANT, fondata a Bologna 46 anni fa dall’Oncologo Pannuti, fornisce assistenza gratuita a malati oncologici grazie alle erogazioni di privati, contributi del 5×1000, donazioni e fondi pubblici. Oltre all’assistenza, la Fondazione ANT si impegna nella promozione e prevenzione del cancro attraverso varie iniziative nelle scuole e nelle comunità assistite.

Questo spettacolo comico-solidale è un’occasione da non perdere, dove le risate sono al servizio della solidarietà. I biglietti possono essere acquistati presso il Teatro Nuovo o online tramite il circuito ciaotickets.com.

