Il Podio del Gol: Gabrielloni trionfa, D’Alessandro primo gol d’autore in nerazzurro

Scritto da Antonio Tognoli• 11:23 am• Pisa SC

Per Matteo Tramoni una doppietta da pelle d’oca al rientro dopo sette mesi di assenza

PISA – In un 31esimo turno del Torneo Cadetto caratterizzato dalla “Caduta degli Dei” – leggasi altrettante sconfitte interne delle prime tre della Classifica – non sono mancate le reti (ben 32), con l’amara considerazione che il punto del Capocannoniere Pohjanpalo (che con 19 centri ha già eguagliato il bottino della scorsa stagione) che aveva illuso il Venezia, così come la doppietta del rosanero Brunori (salito a quota 14) non sono servite ad evitare la sconfitta alle proprie squadre, così come non sono mancate reti di pregevole fattura, per un “Podio di Giornata” di assoluto livello tecnico.

di Giovanni Manenti

Ovviamente, e non potrebbe essere diversamente, a piazzarsi sul gradino più alto – sia per l’importanza della rete che mette il sigillo alla vittoria contro il SudTirol che consente al Como di portarsi al secondo posto solitario che per la splendida esecuzione – è l’attaccante lariano Alessandro Gabrielloni – già a quota 7 centri, suo massimo in Serie B – che ad inizio ripresa si inventa letteralmente, spalle alla porta e pressato da Masiello, un tocco in rovesciata che sorprende Poluzzi mandando la sfera ad insaccarsi nell’angolo alto alla destra dell’estremo difensore altoatesino, ponendo di fatto fina alla partita.

Non servirà purtroppo ad evitare la retrocessione ormai scontata per il Lecco, la rete del pari nel confronto con il Cittadella, ma quantomeno dimostra che Giovanni Crociata non si è dimenticato di avere la potenza fra i piedi, scaraventando un missile da fuori area che è andato ad insaccarsi proprio nel “sette” alla destra dell’incolpevole Kastrati, facendo così un dispetto ai suoi ex compagni, con la cui maglia l’anno scorso era andato 6 volte a segno.

Completa il “tris delle meraviglie” la prima rete’ in maglia nerazzurra di Marco D’Alessandro – che non andava a segno addirittura dal 22 maggio 2022 contro il Brescia nel secondo turno dei Playoff – il quale ricevuta palla in area da Beruatto, si sposta per prepararsi lo spazio per il tiro che scocca non lasciando scampo a Pigliacelli, dando il via alla clamorosa rimonta di un Pisa che, sotto 0-2 all’intervallo, riesce nel finale a portare a casa la vittoria per 4-3.

Queste le reti tecnicamente più belle, ma non possiamo ovviamente – e non ce ne voglia Manuel De Luca, autore di una tripletta nel 4-1 della Sampdoria sulla Ternana ed all’ottavo centro in questo Girone di ritorno – non menzionare la “Bella Favola” vissuta dal nostro Matteo Tramoni che, al rientro dopo sette mesi di stop per la rottura del legamento crociato al ginocchio, patita alla prima giornata a Marassi, viene mandato in campo da Aquilani subito dopo il punto del 2-3 siglato da Brunori su rigore ed il 24enne festeggia la cittadinanza italiana recentemente acquisita regalando al Mister, ai compagni e, soprattutto, a sé stesso la doppietta, da pelle d’oca, che consente al Pisa di ottenere tre punti di vitale importanza.

Last modified: Aprile 4, 2024