Hockey Under 14 Cus Pisa: maschile in finale, femminile a un passo dal traguardo

Un girone duro, combattuto, ricco di partite intense. L’Under 14 maschile si è qualificata prima nel suo raggruppamento e andrà alle finali nazionali del campionato federale, un traguardo importante e tutt’altro che scontato. L’esordio, però, è stato una doccia fredda, con una sconfitta per 8-2 nella prima partita del concentramento di andata a Pisa. Nella seconda gara, contro il Bad Lake, i ragazzi hanno cambiato atteggiamento: più determinazione, maggiore compattezza e tanta voglia di dimostrare il proprio valore. In un contesto di grande competizione è così arrivata una vittoria fondamentale. A rendere tutto ancora più avvincente, la squadra che li aveva battuti all’esordio ha poi perso, ribaltando la classifica: tutti a pari punti.

«A quel punto il messaggio è stato chiaro», spiega l’allenatore Edoardo Moggi. «Giochiamocela fino in fondo». Da quel momento la squadra si è preparata al secondo concentramento con allenamenti mirati durante tutto il mese di dicembre, in vista del ritorno a Genova. Ora lo sguardo è puntato sulle Finali Nazionali, in programma il 21 e 22 febbraio a Castello d’Agogna.

Questa Under 14 è una squadra eterogenea: tre atleti giocano insieme dall’Under 10, mentre altri due sono arrivati solo a settembre 2024. Schierati in difesa, hanno dimostrato carattere e adattamento. A completare il gruppo ci sono quattro ragazzi più piccoli, impiegati soprattutto in attacco, che si sono rivelati decisivi con 4-5 gol complessivi. Fondamentale è stato anche il contributo del capitano Marco Nobili, portiere, protagonista con due spettacolari rigori parati. Nella stessa giornata in cui i ragazzi hanno conquistato le finali, sono scese in campo anche le ragazze dell’Under 14. Due squadre, un solo tifo: ragazzi e ragazze si sono sostenuti a vicenda dagli spalti. Le Under 14 femminili sono a punteggio pieno: basta un pareggio per qualificarsi alla finale, che si giocherà negli stessi giorni. Due percorsi diversi ma entrambi pieni di entusiasmo: i ragazzi già in finale, le ragazze pronte a dare il massimo fino all’ultimo minuto. Un motivo in più per tifare gialloblù in ogni partita.

Last modified: Gennaio 16, 2026