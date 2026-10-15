Il bosco nei dipinti di Alessandra Parravicini: mostra a Calci il 17 e 18 ottobre

Written by Redazione• 3:43 pm• Calci, Cultura, Eventi/Spettacolo

La Sala Consiliare ospita le opere realizzate all’aperto dalla pittrice, milanese di origine e pisana d’adozione. Apertura dalle 10 alle 19

CALCI – Scorci, sentieri, chiaroscuri e variazioni di luce: il bosco è il protagonista della mostra di Alessandra Parravicini, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 19, nella Sala Consiliare del Comune di Calci.

L’esposizione raccoglie una selezione di opere realizzate en plein air, direttamente a contatto con la natura. Nei dipinti il paesaggio diventa uno spazio di osservazione e ricerca, attraverso il quale restituire colori, atmosfere e trasformazioni della luce.

Originaria di Milano e residente a Pisa da molti anni, Parravicini ha studiato “a bottega” con Enrico Fornaini, pittore pisano allievo di Pietro Annigoni. Ha poi sviluppato il proprio percorso attraverso il lavoro dal vero, facendo dell’incontro diretto con il paesaggio un elemento centrale della sua pittura.

«Siamo lieti di ospitare a Calci una mostra che mette in dialogo l’arte con il nostro patrimonio ambientale e paesaggistico. Le opere di Alessandra Parravicini, realizzate direttamente nel bosco, restituiscono la bellezza e l’autenticità di un rapporto profondo con il territorio», commenta Antonella Labruzzo, assessora a turismo, eventi e manifestazioni storiche.

L’iniziativa offre a cittadini e visitatori l’occasione di scoprire il bosco attraverso lo sguardo dell’artista, che ne esplora la mutevole identità e la capacità di evocare emozioni e stati d’animo.

Last modified: Ottobre 15, 2026