Gruppo Sailpost ottiene la certificazione per la parità di genere

Written by admin• 10:03 am• Cultura, Pisa

PISA – Gruppo Sailpost, società leader nel mercato postale privato italiano, da sempre investe sulle persone: dalla creazione di nuovi posti di lavoro (nel 2024 ha assunto oltre 50 dipendenti con l’obiettivo di replicare questa strada anche nel 2025), alla formazione e sviluppo delle figure professionali, sempre con un occhio di riguardo ai giovani del territorio e all’empowerment femminile.

A valorizzare questo forte impegno, il Gruppo ha recentemente conseguito la certificazione per la parità di genere in applicazione alla prassi Uni/PdR 125:2022, un importante tassello che va a consolidare il percorso di crescita dell’azienda in ambito ESG.

Ad oggi la quota di lavoratrici è pari a circa il 66%, percentuale che si rispecchia anche nel Consiglio d’Amministrazione dove la rappresentanza femminile corrisponde al 60%. Il delta tra retribuzione media maschile e femminile a parità di mansione/ruolo è inoltre inferiore al 10% ed è generalmente a favore delle lavoratrici.

“Le persone ricoprono un ruolo fondamentale nel nostro lavoro e sono al centro della nostra vision – afferma Valterio Castelli, Presidente Gruppo Sailpost –. Da tempo adottiamo misure e politiche aziendali per ridurre il divario di genere e garantire pari opportunità. Questa certificazione premia il nostro impegno e ne siamo orgogliosi. Continueremo su questa strada, con la volontà crescere insieme, in un ambiente lavorativo positivo, inclusivo e stimolante”

La certificazione attesta l’introduzione in Azienda del Sistema di gestione per la parità di genere volto a contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di molestia, valorizzando le competenze dei lavoratori indipendentemente da età, genere, orientamento sessuale, disabilità, etnia, nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose.

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e monitorare l’attuazione del sistema di gestione, la Direzione ha costituito un Comitato Guida e ha definito il Piano Strategico in cui sono definite le azioni di miglioramento e le relative risorse economiche e responsabilità.

Le misure introdotte per garantire equità lavorativa riguardano le principali aree individuate dalla UNI/PDR 125:2022 come Cultura e strategia, Governance, Processi HR, Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda, Equità remunerativa per genere, Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

L’Azienda ha inoltre predisposto una procedura per la raccolta e la gestione delle segnalazioni e dei suggerimenti in materia di Parità di Genere e ha somministrato al personale dei questionari per la valutazione della consapevolezza sul tema e per la raccolta di suggerimenti e di segnalazioni di abusi e molestie.

Last modified: Maggio 5, 2025