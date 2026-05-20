Torna alle Logge di Banchi “Artigianato in Logge”

Written by Redazione• 4:47 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dal 20 al 22 maggio tre giornate dedicate all’artigianato di qualità, al fatto a mano e alle produzioni tipiche del territorio.

Torna alle Logge dei Banchi di Pisa la manifestazione “Artigianato in Logge”, organizzata da Confesercenti Provincia di Pisa e dedicata alla valorizzazione dell’artigianato di qualità e delle produzioni tipiche del territorio.

L’appuntamento è in programma mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2026, per tre giornate dedicate al valore del fatto a mano, al Made in Italy autentico e alle tradizioni locali, in uno dei luoghi più storici e suggestivi del centro cittadino.

Le Logge dei Banchi, spazio storicamente legato al commercio e all’artigianato, si trasformeranno per tre giorni in un percorso espositivo curato e selezionato. La manifestazione ospiterà esclusivamente artigiani che producono direttamente, con oggetti realizzati a mano e senza prodotti industriali.

Il format è pensato per garantire autenticità e qualità ai visitatori e, allo stesso tempo, per restituire alle Logge il ruolo che storicamente hanno sempre avuto: luogo di scambio, cultura e identità cittadina.

«Come Confesercenti Provincia di Pisa siamo orgogliosi di promuovere eventi come “Artigianato in Logge” – afferma Gabriele Lo Cicero, coordinatore sindacale di Confesercenti Provincia di Pisa – dando spazio ad artigiani e produttori che rispettano il Made in Italy e la qualità del fatto a mano. E questo è solo l’inizio».

Lo Cicero ha poi annunciato le prossime iniziative estive promosse dall’associazione: «Quest’estate porteremo in Piazza di Eliopoli una serie di eventi pensati per animare il litorale: street food di qualità, mercatini tematici e manifestazioni capaci di attrarre visitatori e creare movimento intorno alle attività della zona. Stiamo lavorando anche ai mercati straordinari notturni in Piazza di Tirrenia, una serata che unisce shopping e qualità».

Per Confesercenti, eventi come “Artigianato in Logge” rappresentano uno strumento concreto per sostenere il commercio e valorizzare gli spazi urbani. L’obiettivo è animare piazze e centri storici, offrendo occasioni di incontro, scoperta e promozione del territorio.

«Non basta tutelare, bisogna promuovere e organizzare – sottolinea Claudio Del Sarto, responsabile di Confesercenti Provincia di Pisa –. “Artigianato in Logge” è esattamente questo: qualità, selezione, territorio. È il tipo di lavoro di cui Pisa ha bisogno».

L’evento è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza. Le Logge dei Banchi ospiteranno il pubblico dal 20 al 22 maggio per tre giornate all’insegna dell’artigianato, dei sapori e delle tradizioni locali.

Last modified: Maggio 20, 2026