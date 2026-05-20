Montopoli, si chiude l’edizione 2026 di “Parliamone” con due appuntamenti dedicati al benessere

Written by Redazione• 9:23 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Sabato 23 maggio laboratorio gratuito per adulti e over 65. Sabato 30 maggio tavola rotonda conclusiva al Bosco di Montopoli.

Dopo gli appuntamenti dedicati all’infanzia e il ciclo sull’adolescenza, si avvia alla conclusione l’edizione 2026 di “Parliamone”, la rassegna promossa dal Comune di Montopoli in Val d’Arno e dedicata al benessere, alle relazioni e al confronto tra generazioni.

Il percorso si chiuderà con due appuntamenti in programma al Bosco di Montopoli, in via Tosco Romagnola 51 a Casteldelbosco, pensati per approfondire il tema del benessere in età adulta e nella terza età.

Il primo incontro si terrà sabato 23 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, con il laboratorio Corpo, mente e cuore “Non è mai troppo tardi per essere felici”. L’appuntamento, gratuito e rivolto a persone adulte e over 65, sarà curato dagli psicologi Marco Avino e Caterina Tincolini. La prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio WhatsApp al numero del Comune di Montopoli: 335 8096619.

La rassegna si concluderà sabato 30 maggio, dalle 9.00 alle 13.00, sempre al Bosco di Montopoli, con la tavola rotonda “Argento Vivo: Esistere per tutta la vita”. Interverranno Barbara Pagni, referente del coordinamento zonale Valdarno Inferiore; Viviana Bartolucci e Claudia Capozza del progetto Desteenazione; Paolo Tinghi, presidente dell’Università Popolare Ignazio Donati; Barbara Frosini, coordinatrice pedagogica del Comune di Montopoli in Val d’Arno; e la sindaca Linda Vanni.

“Parliamone” è promosso dall’assessorato all’istruzione, con la collaborazione e il coinvolgimento degli assessorati al sociale e alla cultura, ed è curato dalla dottoressa Barbara Frosini. Il programma si articola complessivamente in otto appuntamenti con esperti del settore.

L’obiettivo della rassegna è indagare il senso del benessere e la qualità delle relazioni in ogni fase della vita: dalla prima infanzia all’età adulta, con un focus specifico e approfondito sull’adolescenza.

Tutti gli incontri sono gratuiti e pensati per offrire strumenti pratici, occasioni di confronto e momenti di riflessione guidata, contribuendo a consolidare la rete educativa e sociale del territorio di Montopoli in Val d’Arno.

Last modified: Maggio 20, 2026