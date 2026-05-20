Written by Maggio 20, 2026 9:23 pm Montopoli in Val d'Arno

Montopoli, si chiude l’edizione 2026 di “Parliamone” con due appuntamenti dedicati al benessere

HomeMontopoli in Val d'ArnoMontopoli, si chiude l’edizione 2026 di “Parliamone” con due appuntamenti dedicati al benessere

MONTOPOLI IN VAL D’ARNOSabato 23 maggio laboratorio gratuito per adulti e over 65. Sabato 30 maggio tavola rotonda conclusiva al Bosco di Montopoli.

Dopo gli appuntamenti dedicati all’infanzia e il ciclo sull’adolescenza, si avvia alla conclusione l’edizione 2026 di “Parliamone”, la rassegna promossa dal Comune di Montopoli in Val d’Arno e dedicata al benessere, alle relazioni e al confronto tra generazioni.

Il percorso si chiuderà con due appuntamenti in programma al Bosco di Montopoli, in via Tosco Romagnola 51 a Casteldelbosco, pensati per approfondire il tema del benessere in età adulta e nella terza età.

Il primo incontro si terrà sabato 23 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, con il laboratorio Corpo, mente e cuore “Non è mai troppo tardi per essere felici”. L’appuntamento, gratuito e rivolto a persone adulte e over 65, sarà curato dagli psicologi Marco Avino e Caterina Tincolini. La prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio WhatsApp al numero del Comune di Montopoli: 335 8096619.

La rassegna si concluderà sabato 30 maggio, dalle 9.00 alle 13.00, sempre al Bosco di Montopoli, con la tavola rotonda “Argento Vivo: Esistere per tutta la vita”. Interverranno Barbara Pagni, referente del coordinamento zonale Valdarno Inferiore; Viviana Bartolucci e Claudia Capozza del progetto Desteenazione; Paolo Tinghi, presidente dell’Università Popolare Ignazio Donati; Barbara Frosini, coordinatrice pedagogica del Comune di Montopoli in Val d’Arno; e la sindaca Linda Vanni.

“Parliamone” è promosso dall’assessorato all’istruzione, con la collaborazione e il coinvolgimento degli assessorati al sociale e alla cultura, ed è curato dalla dottoressa Barbara Frosini. Il programma si articola complessivamente in otto appuntamenti con esperti del settore.

L’obiettivo della rassegna è indagare il senso del benessere e la qualità delle relazioni in ogni fase della vita: dalla prima infanzia all’età adulta, con un focus specifico e approfondito sull’adolescenza.

Tutti gli incontri sono gratuiti e pensati per offrire strumenti pratici, occasioni di confronto e momenti di riflessione guidata, contribuendo a consolidare la rete educativa e sociale del territorio di Montopoli in Val d’Arno.

Last modified: Maggio 20, 2026
Previous Story
San Piero a Grado, inaugurato il nuovo campo sportivo alla scuola “Castagnolo”
Next Story
Ospedale Pontedera: avviati i trattamenti con il plasma ricco di piastrine per la medicina rigenerativa ortopedica

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti