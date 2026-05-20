Catanzaro e Monza si giocheranno un posto nella prossima serie A. Aquilani ha la meglio su Inzaghi e porta per la prima volta nella storia ad una finale play-off i calabresi

Written by Redazione• 11:40 pm• Pisa SC

PISA – Nel derby tra ex allenatori del Pisa a spuntarla è Alberto Aquilani che elimina con il suo Catanzaro, il Palermo di Pippo Inzaghi che non riesce nel tris di successi dopo quelli ottenuti con Benevento e Pisa alla prima stagione ed è costretto ad abbandonare il sogno serie A.

E’ l’allenatore romano ad avere la meglio e a portare il Catanzaro alla prima finale play-off della sua storia. Dopo il successo dei calabresi per 3-0 nella gara di andata (doppietta di Iemmello e rete di Liberali), al Palermo non basta il 2-0 del “Barbera” firmato dalle reti di Pohjanpalo e Rui Modesto.

La finalissima play-off di serie B, sarà dunque tra Catanzaro e Monza (che ha sconfitto nel doppio confronto la Juve Stabia di Abate), andata domenica 24 maggio al “Ceravolo” e ritorno venerdì 29 all'”|U-Power Stadium”, che si giocheranno un posto nella prossima serie A.

Last modified: Maggio 20, 2026