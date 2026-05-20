San Piero a Grado, inaugurato il nuovo campo sportivo alla scuola “Castagnolo”

Written by Redazione• 6:39 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nuovo spazio polivalente per pallavolo e basket a disposizione della scuola e della cittadinanza. Investimento da 44mila euro del Comune di Pisa.

Inaugurato mercoledì 20 maggio, nell’area esterna alla scuola secondaria di primo grado “Castagnolo” di San Piero a Grado, il nuovo campo sportivo polivalente per la pratica della pallavolo e del basket. La struttura sarà utilizzata dagli studenti durante l’attività scolastica e sarà anche ad accesso libero per la cittadinanza.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore allo sport Frida Scarpa, l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Niccolò Pisano Lucio Bontempelli, don Bryan, parroco di San Piero a Grado, membri della Giunta e consiglieri comunali. Presenti anche società sportive e ragazzi di Cus Basket, IES Basket Pisa, Benessere in Movimento ASD, Pallavolo Turris, F.C. Marinese, oltre a famiglie, studenti e residenti del quartiere.

«Consegniamo a San Piero a Grado uno spazio moderno, sicuro, gratuito e aperto a tutta la comunità – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – nato per i ragazzi ma pensato come luogo di incontro, sport e socialità per l’intero quartiere. Con questo intervento abbiamo completamente riqualificato l’area esterna della scuola “Castagnolo”, restituendo al quartiere uno spazio pubblico finalmente valorizzato e vissuto».

Il sindaco ha sottolineato come l’opera si inserisca in un programma più ampio di riqualificazione degli spazi pubblici e di realizzazione di aree sportive gratuite nei quartieri cittadini, da Marina di Pisa al Calambrone, fino al CEP e Putignano. «Crediamo fortemente nello sport come strumento educativo, sociale e anche di prevenzione del disagio giovanile – ha aggiunto Conti –. Vogliamo una Pisa sempre più attenta ai giovani, allo sport accessibile e alla qualità degli spazi pubblici».

L’assessore allo sport Frida Scarpa ha evidenziato il valore del nuovo impianto per il quartiere: «Il campo di Castagnolo è il secondo campo realizzato dopo quello al Parco Europa. Sono inoltre in corso o in partenza altri interventi a Marina di Pisa, Calambrone, via Maccatella, Putignano e CEP. Questo è un campo bivalente, dedicato sia alla pallacanestro sia alla pallavolo, pensato per essere a servizio della scuola, delle associazioni sportive e di tutti i ragazzi della zona».

Scarpa ha poi ricordato che San Piero a Grado non disponeva di spazi pubblici dedicati ai giovani: «Speriamo che possa diventare un luogo di ritrovo, un’occasione per fare sport all’aperto e vivere il tempo libero in modo sano. Lo sport accessibile e aperto a tutti riqualifica il tessuto urbano e sociale ed è anche un deterrente dal punto di vista della sicurezza».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla scuola Riccardo Buscemi: «Questo nuovo spazio rappresenta un investimento importante non solo per il quartiere, ma anche per la scuola e per tutta la comunità. Il campo nasce in stretta connessione con la vicina palestra scolastica, recentemente ristrutturata, creando una vera simbiosi tra attività didattica, sportiva e civica».

Il campo sportivo è stato completamente riqualificato. Le dimensioni dell’area hanno consentito la tracciatura di un campo di pallavolo regolamentare da 18 per 9 metri, con fasce laterali di 3 metri per parte, e di un campo da basket da 24 per 12 metri. È stata realizzata una nuova pavimentazione sportiva outdoor in resina e, sui lati corti, una recinzione a maglia sciolta.

Per garantire l’accessibilità è stato inoltre creato un nuovo percorso in fondo stabilizzato. La terra scavata per il percorso pedonale è stata riutilizzata in loco per compensare eventuali avvallamenti e creare le pendenze necessarie allo smaltimento delle acque piovane. A completamento dell’intervento sono stati installati l’impianto di illuminazione, i canestri e la rete da pallavolo con i relativi sistemi di ancoraggio.

L’opera è stata finanziata dall’Amministrazione Comunale con un investimento complessivo di 44mila euro.

Last modified: Maggio 20, 2026