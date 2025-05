Alexander Knaster: “La serie A è solo il primo step verso il futuro”

Written by admin• 7:57 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Nel dopo gara del San Nicola di Bari ha parlato il proprietario del Pisa Alexander Knaster ai microfoni di 50 canale.

di Antonio Tognoli

Foto Roberto Cappello

“C’è grande soddisfazione per il risultato ottenuto, considerato un primo passo importante in un percorso ancora lungo. L’obiettivo è stato centrato, ma ora lo sguardo è già rivolto alle prossime sfide al prossimo step“.

“L’entusiasmo è tanto – ha detto il patron nerazzurro – per la proprietà, i dirigenti, i giocatori e lo staff tecnico che vengono tutti elogiati per il lavoro svolto. Un ringraziamento speciale è riservato ai tifosi che sono stati speciali come quelli che vorranno unirsi a noi il prossimo anno. Un grazie va anche al Comune con cui adesso siamo in buona sintonia“.

