Dai libri d’artista ai fiori, primavera sulla Mura di Pisa

PISA – Tra passeggiate romantiche al tramonto e sentieri d’arte contemporanea, le Mura di Pisa a maggio propongono una serie di appuntamenti speciali.

Venerdì 9 maggio alle 17, alla presenza dell’assessore Paolo Pesciatini e del curatore Ilario Luperini, presso il Bastione del Parlascio si terrà l’inaugurazione dell’esposizione “Libro d’artista” con cinquanta lavori, in buona parte opere di Silvia Fossati e Anna Maria Masoni. In mostra, fino al 25 maggio, opere d’arte che rompono gli schemi dell’oggetto libro, combinando linguaggi artistici e materiali diversi, in cui la materia esprime se stessa e il libro acquista senso al di là di trame, racconti e parole. Libri con pagine di latta, copertine serrate con bulloni, in vetro soffiato, con sabbia, caratteri da stampa inusuali, collage, e tante altre tecniche. Fin dalla genesi del libro come prodotto stampato, nel XV secolo, gli artisti hanno avuto un ruolo attivo nell’illustrarlo e nel XX secolo, con le Avanguardie, nascono i libri come oggetti d’arte veri e propri.

Il giorno successivo, sabato 10 maggio, visita guidata speciale condotta dal personale dell’Orto e Museo Botanico che permetterà di approfondire la conoscenza della flora urbana dai famosi capperi agli arbusti, passando per tutte quelle piante che crescono nelle immediate vicinanze. Appuntamento alle 15 al punto di accesso di Torre Piezometrica, arrivo in piazza dei Miracoli per proseguire nell’Orto Botanico, gioiello cittadino che racchiude specie vegetali e storie tutte da raccontare. Durata complessiva di circa tre ore, posti limitati, prenotazione via mail a educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it entro venerdì 9 maggio alle 12, biglietto a 9 euro che comprende l’accesso alle Mura e all’Orto Botanico.

E poi ancora venerdì 16 maggio ‘Walls & Wine’, visita guidata aspettando il tramonto degustazione di vini del territorio insieme alla Fisar. Martedì 20 maggio, in occasione del Giro d’Italia, due spettacoli in quota: “La vita è in Rosa, la vita è una ruota”, a cura Movimentoinactor, e musica con “I Marilyn”.Sabato 24 maggio ‘Le Mura nella storia’, visita guidata a cura della Compagnia di Calci e di GuideinPisa per esplorare la città dall’alto e conoscere le vicende che hanno caratterizzato la città nel corso dei secoli. Infine da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno il Bastione del Parlascio, in occasione della manifestazione ‘Pisa cat friendly’, ospiterà una mostra artistica dedicata ai gatti e sabato 31 maggio dalle 21.30 visita speciale ‘Gatti sotto le stelle’. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito www.muradipisa.it

