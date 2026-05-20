Ospedale Pontedera: avviati i trattamenti con il plasma ricco di piastrine per la medicina rigenerativa ortopedica

Written by Redazione• 9:24 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Dallo scorso 5 maggio, anche all’ospedale “Felice Lotti” di Pontedera sono attivi i trattamenti con plasma ricco di piastrine (PRP) autologo, una metodica nell’ambito della medicina rigenerativa applicata alle patologie dei muscoli e dei tendini e delle articolazioni: spalla, anca, ginocchio e gomito.

L’attività, gestita dall’unità operativa di Ortopedia e traumatologia diretta dal dottor Federico Ruggeri (al centro nella foto), vede coinvolti anche il dottor Iacopo Castellini (a destra nella foto) e la dottoressa Livia Gabriele (a sinistra nella foto). Il personale medico e infermieristico è stato appositamente formato dai centri trasfusionali dell’Azienda USL Toscana nord ovest per garantire standard elevati di sicurezza e qualità.

Attualmente vengono effettuati circa dieci trattamenti al mese, ciascuno articolato in due sedute, in regime di day hospital. Le procedure si svolgono in un ambulatorio dedicato e sterile. Il percorso prevede un prelievo di sangue del paziente, successivamente centrifugato per ottenere il PRP, che viene poi iniettato nell’articolazione. Al termine, il paziente viene dimesso con indicazioni terapeutiche semplici, come l’applicazione di ghiaccio e l’assunzione di paracetamolo. Il trattamento può essere ripetuto, favorendo nel tempo la riparazione del tessuto danneggiato.

Il PRP autologo è un concentrato di piastrine sospese in un piccolo volume di plasma ottenuto dal sangue dello stesso paziente. La procedura consente di raggiungere una concentrazione piastrinica fino a circa il 600% superiore rispetto al plasma non trattato. Le piastrine, una volta attivate, rilasciano molecole fondamentali nei processi di guarigione, tra cui fattori coinvolti nella proliferazione cellulare, nella neoangiogenesi e nella differenziazione cellulare.

Numerose evidenze scientifiche confermano l’efficacia del PRP in ambito ortopedico. In particolare, il trattamento ha mostrato ottimi risultati nelle tendinopatie, sia acute che croniche, inclusi disturbi della cuffia dei rotatori, epicondiliti, epitrocleiti, tendinopatie rotulee e achillee. Ulteriori indicazioni comprendono la fascite plantare, le lesioni muscolari di grado lieve e moderato e alcune forme di osteoartrosi (ginocchio, anca, spalla e piccole articolazioni) di grado lieve o moderato.

Per accedere al trattamento serve una visita specialistica ortopedica e non tutti i pazienti possonoessere sottoposti alla procedura. Possono essere inclusi soggetti di età compresa tra 18 e 70 anni con una conta piastrinica superiore a 100.000 per millimetro cubo. Il trattamento non è indicato per i pazienti con coagulopatie, con una conta piastrinica inferiore a 100.000 per millimetro cubo, pazienti in terapia dialitica o oncologica, pazienti che assumano in cronico farmaci che interagiscono con la funzione piastrinica, le donne in gravidanza o allattamento, i pazienti con infezioni in atto o affetti da patologie autoimmuni).

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i trattamenti con PRP sono erogati anche in tutte le altre ortopedie della azienda stessa.

L’introduzione del PRP all’ospedale di Pontedera rappresenta un importante passo avanti nell’offerta di cure innovative e personalizzate per i pazienti del territorio, confermando l’impegno dell’Azienda USL Toscana nord ovest nel promuovere tecniche avanzate e basate su evidenze scientifiche nell’ambito della medicina rigenerativa.

Last modified: Maggio 20, 2026