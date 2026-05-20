Pisa, venerdì 22 maggio al via “Fuori di Maggio” in Piazza XX Settembre

Written by Redazione• 4:43 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Musica, cultura e sport per coinvolgere i giovani nella vita cittadina. Primo appuntamento alle 21 con “Indie Timeless”, poi sabato 30 maggio al Giardino Scotto con “Union”.

Venerdì 22 maggio alle ore 21.00, in Piazza XX Settembre, si terrà la prima serata di “Fuori di Maggio”, il nuovo progetto promosso dal Comune di Pisa con l’obiettivo di coinvolgere i giovani al centro della vita cittadina attraverso un programma di eventi dedicati a cultura, musica e sport.

L’iniziativa, sviluppata nell’ambito delle politiche giovanili dell’Amministrazione Comunale, è realizzata con il supporto operativo di Pisamo e con la collaborazione di realtà attive sul territorio, tra cui Itstime, Mag APS Stage, Lume Associazione e Borderline.

Il programma prevede due appuntamenti in spazi simbolici della città, scelti per favorire la partecipazione e la fruizione degli spazi pubblici da parte delle nuove generazioni. Dopo la serata di venerdì 22 maggio in Piazza XX Settembre, con la musica di “Indie Timeless”, il secondo appuntamento è in programma sabato 30 maggio alle ore 17.00 al Giardino Scotto, con “Union”.

“Fuori di Maggio” nasce con la finalità di valorizzare luoghi urbani di particolare rilevanza, incentivandone l’utilizzo da parte dei giovani e promuovendo occasioni di aggregazione attraverso proposte culturali e ricreative. Il progetto si inserisce in un percorso più ampio volto a rafforzare la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita cittadina e a costruire spazi condivisi, accessibili e inclusivi.

Modifiche alla sosta e al traffico

Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno adottate alcune modifiche alla sosta e alla circolazione.

Dalle ore 19.30 di venerdì 22 maggio alle ore 01.00 di sabato 23 maggio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in:

Lungarno Galilei, nel tratto compreso tra Piazza San Sepolcro e Piazza XX Settembre;

Lungarno Gambacorti, nel tratto compreso tra Piazza XX Settembre e Via Toselli.

Dalle ore 20.30 di venerdì 22 maggio alle ore 01.00 di sabato 23 maggio sarà istituito il divieto di transito veicolare in:

Lungarno Galilei, nel tratto da Ponte della Fortezza a Piazza San Sepolcro, eccetto residenti di Lungarno Galilei;

Lungarno Galilei, nel tratto da Piazza San Sepolcro a Piazza XX Settembre;

Ponte della Fortezza, corsia lato mare in direzione nord-sud;

Ponte di Mezzo;

Piazza XX Settembre.

Per i veicoli eventualmente già in sosta su Lungarno Galilei sarà previsto l’obbligo di uscita utilizzando il varco ZTL di Piazza San Sepolcro, che sarà opportunamente disattivato.

In Piazza XX Settembre sarà inoltre soppressa temporaneamente l’area pedonale per consentire il transito e la sosta dei veicoli al servizio dell’evento.

Saranno infine istituite l’inversione del senso di marcia in Piazza San Sepolcro e in Via Flaminio dal Borgo, per consentire l’uscita dei veicoli già in sosta su Lungarno Galilei, e il doppio senso di circolazione in Via Toselli, nel tratto compreso tra Corso Italia e Via dell’Occhio.

Last modified: Maggio 20, 2026