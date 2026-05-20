Vigili del Fuoco. Il sottosegretario Prisco in visita a Pisa: “Corpo nazionale ai vertici mondiali anche grazie ai cofinanziamenti europei”

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PISA – Visita istituzionale nella giornata di mercoledì 20 maggio per il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, accompagnato dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’Ingegner Eros Mannino, presso il Comando Provinciale di Pisa.

Al centro del sopralluogo, le fasi operative della IEC (INSARAG External Classification), la prestigiosa prova delle Nazioni Unite (18-22 maggio) che certifica i team internazionali USAR (Urban Search and Rescue) per la ricerca e il soccorso tra le macerie.

Si tratta di un evento storico: per la prima volta al mondo, un Paese affronta contemporaneamente due classificazioni INSARAG. Il Corpo Nazionale è infatti impegnato in simulazioni di soccorso non-stop tra le 36 e le 48 ore per sottoporre a verifica sia un modulo “USAR Light” (per interventi rapidi) sia un modulo “USAR Medium” (per operazioni continuative).

La delegazione ha verificato la cabina di regia organizzativa EXCON e il campo macerie del Comando, dove sono in azione gli specialisti del team Medium. Nelle attività preparatorie è stato fondamentale il supporto della 46ª Brigata Aerea di Pisa per testare la proiezione rapida dei team in scenari di crisi globale.

L’attività risponde ai parametri stabiliti presso l’INSARAG degli Stati Uniti, in un quadro di cooperazione tra Europa e USA finalizzato alla certificazione per il Meccanismo Europeo di Protezione Civile. Per questa finalità, il Corpo Nazionale ha ottenuto un cofinanziamento tramite bando della Commissione Europea di circa 230mila euro, destinato a coprire i costi di internazionalizzazione dell’USAR Light.

“La doppia classificazione ONU che il Corpo Nazionale sta affrontando a Pisa – ha dichiarato il Sottosegretario Prisco – conferma i nostri Vigili del Fuoco ai vertici dell’eccellenza mondiale e si inserisce nella precisa strategia del Governo Meloni volta al continuo potenziamento, alla modernizzazione e alla proiezione internazionale delle nostre colonne di soccorso. Ottenere questi standard, che si aggiungono alla certificazione ‘Heavy’ del 2018, garantisce al Paese una capacità di risposta modulare e altamente specializzata di fronte alle grandi catastrofi. L’aggiudicazione del bando della Commissione Europea da circa 230mila euro dimostra inoltre la nostra capacità di attingere a linee di finanziamento strategiche per sostenere i costi di internazionalizzazione, integrando pienamente le nostre strutture nel Meccanismo Europeo di Protezione Civile”.

A seguire, nel corso del pomeriggio, il Sottosegretario Prisco si è recato presso il Centro Collinare dei Vigili del Fuoco di Montalcino (Siena), “L’Osservanza”, dove ha preso parte a un importante meeting con lo stato maggiore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco sulle nuove sfide ed in particolare sulla transizione energetica, le innovazioni tecnologiche, le modalità operative di intervento, l’implementazione dell’intelligenza artificiale e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Last modified: Maggio 21, 2026