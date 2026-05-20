Play-off serie C: avanzano Ascoli, Catania, Salernitana e Union Brescia

Written by Redazione• 11:28 pm• Pisa SC

PISA – I playoff di Serie C entrano nella fase decisiva dopo una serata intensa, fatta di equilibrio, tensione e partite rimaste aperte fino agli ultimi minuti. Al termine del ritorno del secondo turno nazionale, a conquistare l’accesso alle semifinali sono state Ascoli, Catania, Salernitana e Union Brescia, quattro squadre arrivate in maniera differente all’appuntamento ma accomunate dalla capacità di gestire pressione e momenti chiave.

Al “Massimino” è andata in scena la partita più movimentata della giornata. Catania e Lecco hanno chiuso sul 3-3 al termine di novanta minuti ricchi di cambi di inerzia e continui ribaltamenti. I lombardi hanno provato più volte a indirizzare la qualificazione, ma il Catania ha sempre trovato la forza per restare agganciato alla gara. Le reti rossazzurre portano la firma di Di Carmine, Chiricò e Castellini, mentre per il Lecco sono andati a segno Sipos, Lepore e Frigerio. Il pareggio, dopo lo 0-0 dell’andata, premia gli etnei grazie al miglior piazzamento maturato nella stagione regolare.

Più lineare il percorso della Salernitana, che ha confermato anche al ritorno la superiorità mostrata nei primi novanta minuti contro il Ravenna. Dopo il 2-0 dell’Arechi, i granata hanno vinto ancora con lo stesso risultato in trasferta, chiudendo il doppio confronto con autorità. A decidere la sfida sono stati i gol di Lescano e Candellone, arrivati in una partita controllata con ordine e attenzione, senza concedere particolari occasioni agli avversari.

Ad Ascoli, invece, la qualificazione è passata soprattutto dalla gestione degli episodi. Lo 0-0 contro il Potenza ha premiato i marchigiani dopo una gara bloccata, giocata su ritmi alti ma con poche vere occasioni da rete. Il Potenza ha cercato maggiore iniziativa nella ripresa, mentre l’Ascoli ha scelto di mantenere compattezza ed equilibrio, riuscendo a difendere il risultato necessario per il passaggio del turno.

Ha completato il quadro l’Union Brescia, forte del netto vantaggio costruito all’andata contro il Casarano. Lo 0-0 del ritorno è bastato ai lombardi per archiviare senza scosse la qualificazione. Decisivo era stato il successo per 3-0 della prima sfida, firmato da Balestrero, Crespi e dall’autorete di Negro.

Le semifinali metteranno ora di fronte realtà diverse per storia, ambiente e caratteristiche tecniche. Da una parte Ascoli e Catania, squadre abituate a convivere con aspettative elevate; dall’altra Salernitana e Union Brescia, due gruppi che hanno costruito il proprio percorso soprattutto sulla continuità e sull’organizzazione. Con l’avvicinarsi dell’ultimo atto, il margine d’errore si riduce ulteriormente e ogni dettaglio può diventare decisivo. Le gare d’andata sono in programma il domenica 24 maggio, mentre il ritorno si giocherà mercoledì 27 maggio.

Last modified: Maggio 20, 2026