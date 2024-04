Brescia – Pisa 3-1. Doppio Moncini e Bianchi. Maran batte Aquilani e vola verso i play-off

Scritto da Antonio Tognoli• 1:34 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, Tutti

E’ allarme assenze in difesa per le squalifiche di Canestrelli, Caracciolo e Leverbe che non ci saranno contro la Feralpi

PISA – Al Rigamonti il Brescia batte (3-1) il Pisa nella trentaduesima giornata del campionato di serie BKT. Una sconfitta brutta che l’acida l’amaro in bocca dopo la bella prova offerta nel giorno di Pasquetta contro il Palermo. Moncini porta in vantaggio le Rondinelle Bianchi raddoppia ad inizio ripresa ancora Moncini chiude la contesa e solo al 94’ Arena conquista un rigore che Torregrossa trasforma. Giornata deludente da dimenticare in fretta.

di Antonio Tognoli

Pisa in giallo senza lo squalificato Barbieri e l’infortunato Barberis con poco più di un centinaio di tifosi al seguito al Rigamonti. I primi minuti sono di studio per le due squadre senza particolari emozioni. Nessun tiro nello specchio della porta fino al 36’ quando su un errore di Calabresi Bianchi parte in contropiede e serve al centro Moncini il quale in diagonale con il sinistro trafigge Loria: 1-0. Brescia avanti al primo tiro in porta. Massimo risultato con il minimo sforzo. Pisa colpito al primo errore non una fase della partita davvero brutta. Al minuto 43 Caracciolo viene ammonito e salterà la sfida contro la Feralpi per squalifica. La prima frazione si chiude sull’1-0 per gli uomini di Maran dopo un minuto di recupero. Al ritorno in campo due cambi per Aquilani: dentro Arena e Leverbe, fuori Caracciolo e Moreo. Passano due minuti e anche Canestrelli finisce sulla lista dei cattivi e salterà la sfida con la Feralpi tra sette giorni. Il Pisa ci prova subito con un diagonale di Beruatto e un destro di Esteves, ma al 54’ è il Brescia a raddoppiare. Bisoli va via sulla destra a Marin mette un bel pallone in mezzo laddove Bianchi gira la sfera sotto la traversa: 2-0. Gol Il Brescia raddoppia, una bella mazzata per i ragazzi di Aquilani. Pisa in tilt anche Leverbe viene ammonito e anche lui Caracciolo e Canestrelli salterà la FeralpiSalò. Intanto Aquilani inserisce Matteo Tramoni e Torregrossa e richiama Valoti. Leverbe ci prova direttamente da calcio di punizione: palla alta sopra la traversa. Non cambia però l’inerzia del match anzi il Brescia trova il tris con il nuovo entrato Bjarnason protegge la sfera per Moncini che supera Loria in uscita: 3-0. Gara a questo punto in cassaforte per le Rondinelle. Nel finale il Pisa ci prova con Torregrossa e Tramoni e prima della fine del match Arena conquista un rigore che Torregrossa trasforma proprio al 94’. Finisce 3-1 per il Brescia di Maran che batte la sua ex squadra.

BRESCIA – PISA 3-1



BRESCIA (4-3-2-1) Lezzerini; Dickmann, Cistana (75’ Papetti), Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera (81’ Van De Loi), Besaggio; Bianchi (75’ Bjarnason), Galazzi (80’ Fogliata); Moncini. A disp. Avella, Mangraviti, Cartano, Huard, Fares, Ferro. All. Rolando Maran.

PISA (3-4-1-2) Loria; Calabresi, Caracciolo (46’ Leverbe), Canestrelli; D’Alessandro, Esteves, Marin, Beruatto (75’ Hermannsson); Valoti (60’ Matteo Tramoni); Moreo (46’ Arena), Bonfanti. A disp. Nicolas, L. Tramoni, Touré, Mlakar, Masucci, De Vitis, Veloso. All. Alberto Aquilani

ARBITRO: Paride Tremolada della sezione di Monza (Ass. Peretti-Longo). Quarto uomo: Scarpa. VAR: Gariglio AVAR: Paganessi

RETI: 37’ e 84’ Moncini, 54’ Bianchi, 94’ Torregrossa (rig. P)

NOTE: Ammoniti Marin, Caracciolo, Canestrelli, Leverbe, Besaggio, Cistana. Angoli 1-2. Rec pt 1’; st 4’.



Last modified: Aprile 6, 2024